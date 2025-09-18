Увечері 17 вересня російський БпЛА влучив по одній з автозаправних станцій в Полтавській області. Унаслідок удару виникла пожежа та руйнування будівлі. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

За даними рятувальників, через атаку постраждали четверо людей – троє водіїв та касир. Також пошкоджені автомобілі, будівля та обладнання станції.

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки атаки на АЗС 17 вересня (Фото ДСНС)

Близько опівночі рятувальники повідомили про ліквідацію пожежі та робіт з розбору.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня росіяни завдали удару по логістичному центру компанії «Епіцентр» у Київській області. Унаслідок атаки в центрі зайнялася масштабна пожежа.