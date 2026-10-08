Удар безпілотника спричинив пожежу, яка поширилася на верхні поверхи

Увечері 7 жовтня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Один з них влетів у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого є загиблі та поранені, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Дрон вдарив по багатоповерхівці у Деснянському районі близько 22:20, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Безпілотник врізався у 12-поверхову будівлю на рівні 10 поверху.

За даними ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа, яка поширилася на верхні поверхи. Крім того, через удар сталася часткова руйнація конструкцій.

«В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще четверо людей зазнали поранень. Серед них – дві дитини. Ще 22 людини врятували з будинку, з них вісім дітей.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня росіяни атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок удару по гаражному кооперативу в Дарницькому районі загинули двоє людей.