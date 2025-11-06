Рятувальники підіймають на поверхню гірників

Росіяни вкотре атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки знеструмлені вісім вугільних шахт, що розташовані на території регіону. Про це у четвер, 6 листопада, повідомили у пресслужбі міністерства енергетики.

Зазначається, що під час атаки під землею перебували 2595 гірників. Рятувальники та персонал шахт розпочали евакуацію людей на поверхню. Попередньо, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.



Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

«Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку», – наголосила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Зауважимо, що останнім часом росіяни систематично атакують вугільні шахти Дніпропетровщини.

19 жовтня росіяни завдали масованого удару по території шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Того дня під землею перебували майже 200 шахтарів, всіх людей вдалося евакуювати на поверхню.

25 жовтня росіяни знову вдарили по шахті енергетичної компанії ДТЕК, що розташована на Дніпропетровщині. На момент атаки у шахті перебували майже 500 людей.