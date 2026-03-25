Квартира знищена у дворі Бернардинського монастиря

Унаслідок російської атаки по центру Львова у середу, 24 березня, була знищена квартира у дворі Бернардинського монастиря військовослужбовця 103-ї окремої бригади територіальної оборони та бренд-дизайнера Збройних сил України Тараса Іщика. Про це Тарас Іщик написав у фейсбуці.

За словами Тараса Іщика, попри значні пошкодження, він та його близькі не постраждали. Військовий зазначив, що ворог може руйнувати будинки, однак не здатен знищити пам’ять і волю до перемоги.

«Ті, хто в ній були, знають, яким душевним це місце було. Але гній може забрати оселю, але не забере спогади і, слава Богу, не забрав життів. Вони не цілили в будинок чи церкву, але цілили в серце Львова», – написав військовий.

Він також подякував усім, хто відгукнувся та запропонував допомогу, зазначивши, що наразі забезпечений житлом і необхідними речами.

Тарас Іщик є військовослужбовцем 103-ї ОБрТрО та одним із ключових бренд-дизайнерів Збройних сил України. Саме він розробив перший офіційний брендбук українського війська, уніфікувавши шрифти, кольори та логотипи підрозділів.

Також Іщик створив впізнаваний візуальний стиль сторінок колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зокрема, перший пост Залужного 24 лютого 2022 року був опублікований із візуалом авторства Тараса Іщика.

Одним із ключових рішень дизайнера стала заміна російського церемоніального шрифту на унікальну українську типографію, натхненну роботами художника ОУН-УПА Ніла Хасевича. Крім того, Іщик інтегрував символіку княжої доби та армії УНР у сучасні нарукавні знаки, зробивши військовий тризуб основою для візуальної айдентики різних родів військ.

За інформацією у фейcбуці, його дівчиною є Марта Кузій, яка не менш відома культурно-громадська діячка – піаністка, публіцистка, музикознавиця та доцентка кафедри культурології Українського католицького університету у Львові. Вона є лауреаткою міжнародних фортепіанних конкурсів та активно популяризує українську класичну музику за кордоном.

У 2024 році Марта Кузій отримала орден «За добру справу» незалежного культурологічного часопису «Ї» та відзнаку Української школи політичних студій за внесок у розвиток української культури.

Нагадаємо, що вдень у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній, 4 виникла пожежа. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.