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20 квітня, християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 20 квітня, християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Івано-Франківська на Великдень, а також графік та час освячення пасок: Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового УГКЦ (майдан Шептицького, 22) 18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 22:00)

19 квітня з 16:00 до 21:00 — освячення кошиків

20 квітня о 8:00 та 12:00 — святкові богослужіння з освяченням кошиків Собор Преображення Господнього УГКЦ (Калуське шосе): 18 квітня о 8:00 — Великі царські часи. Вечірня з виносом плащаниці

19 квітня з 16:00 до 19:00 — освячення пасок

20 квітня о 5:30 та 10:00 — святкові богослужіння з освяченням пасок Свято-Троїцький кафедральний собор ПЦУ (вулиця Грюнвальдська, 1): 18 квітня о 10:30 — Великі царські часи. 12:00 — вечірня з виносом плащаниці (вхід до плащаниці до 23:00)

19 квітня з 14:00 до 21:00 — освячення пасок

20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок. У храмі 20 квітня упродовж дня можна буде освятити великодній кошик Парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового ПЦУ (вулиця Довженка,2) 18 квітня о 13:00 — вечірня з виносом плащаниці

19 квітня з 16:00 до 20:00 — освячення пасок

20 квітня о 7:00 — святкове богослужіння з освяченням пасок Костел Христа Царя (Вовчинецька, 92) 18 квітня о 19:00 — літургія страстей Господніх

19 квітня з 12:00 до 17:00 — щогодини освячення великодніх страв

20 квітня о 8:00, 12:00, 14:00 та 18:00 — святкові богослужіння.

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