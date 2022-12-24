Розклад різдвяних богослужінь у церквах РКЦ Львова
Частина українців цього року святкує Різдво 25 грудня, традиційно римо-католицькі церкви Львова проводитимуть богослужіння. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».
Розклад богослужінь
Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1):
24 грудня: 18:00 – «Пастирка» (Надвечірня свята Меса). Очолить Месу архиєпископ Мечислав (Мокшицький), митрополит львівський РКЦ.
25 грудня Меси відбуватимуться за графіком неділі:
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7:00 Свята Меса польською мовою
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8:00 Свята Меса латинською мовою
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9:00 Свята Меса українською мовою
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10:15 Свята Меса польською мовою (для дітей)
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11:30 Свята Меса польською мовою (Сума)
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13:00 Свята Меса польською мовою
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15:00 Свята Меса англійською мовою
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17:30 Бревіарій
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18:00 Свята Меса польською мовою (для молоді)
Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):
24 грудня: 20:00 – «Пастирка»;
25 грудня порядок Святих Мес – недільний:
-
8:00 (польською мовою)
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10:00 (українською мовою)
-
12:00 (польською мовою)
-
15:00 (українською мовою)
-
17:00 (польською мовою)
-
18:30 (українською мовою)
Парафія св. Марії Магдалини (вул. С. Бандери, 8):
24 грудня: 18:30 – «Пастирка»;
25 грудня – Святі Меси:
-
9:00 (польською мовою)
-
10:30 (польською мовою)
-
12:30 (українською мовою)
Парафія Матері Божої Громничної (Храм Стрітення Господнього):
Богослуження звершують у Каплиці Розена (вул. Винниченка, 30)
24 грудня:
-
20:00 – «Пастирка»
25 грудня – Святі Меси:
-
11:00 (українською мовою)
-
12:15 (латинською мовою)
-
16:00 (польською мовою)
-
19:30 (українською мовою)
Парафія Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги (Львів-Збоїща, вул. Мазепи, 46):
24 грудня: 22:00 – «Пастирка»;
25 грудня – Святі Меси:
-
9:00 (українською мовою)
-
10:30 (українською мовою для дітей)
-
12:00 (польською мовою)
-
19:00 (польською мовою)
Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6):
24 грудня: 21:00 – спільний святвечір («Римське Різдво»), опівночі – «Пастирка»;
25 грудня:
-
9:00 – Меса польською мовою
-
11:00 – Меса українською мовою
-
12:30 – Меса українською мовою
-
18:00 Різдвяна містерія – Вертеп
-
19:00 – Меса українською мовою
Парафія Божого Милосердя (Львів-Рясне, вул. Брюховицька, 119 а):
24 грудня: 22:00 – «Пастирка»;
25 грудня – Святі Меси:
-
9:00 (польською мовою)
-
13:00 (українською мовою)
Парафія св. Архистратига Михаїла (Львів — Сихів, вул. Освицька, 4):
24 грудня: 21:30 – «Пастирка» під проводом Архиєпископа Мечислава (Мокшицького). Після Св. Меси ділення облаткою.
25 грудня – Святі Меси:
-
8:30
-
11:00
-
13:30
Парафія «Пресвятої Діви Марії Чудотворного Медальйона» (Львів- Левандівка, вул. Широка, 100):
24 грудня: 21:00 – «Пастирка» (українською мовою)
25 грудня: Свята Меса об 11:00 (українською мовою)
Парафія Внебовзяття ПДМ (Винники, вул. Львівська, 1)
24 грудня: 21:00 – «Пастирка» (українською мовою)
25 грудня: Свята Меса о 10:30 (українською мовою)
Парафія святої Терези від Дитяти Ісуса (Брюховичі, вул. Львівська, 22д):
24 грудня: 22:00 – «Пастирка»
25 грудня: Свята Меса об 11:00