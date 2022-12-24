Новий рік і Різдво у Львові.

Частина українців цього року святкує Різдво 25 грудня, традиційно римо-католицькі церкви Львова проводитимуть богослужіння. Про це повідомляє «Духовна велич Львова». Розклад богослужінь Латинський катедральний собор, парафія Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (площа Катедральна, 1): 24 грудня: 18:00 – «Пастирка» (Надвечірня свята Меса). Очолить Месу архиєпископ Мечислав (Мокшицький), митрополит львівський РКЦ. 25 грудня Меси відбуватимуться за графіком неділі: 7:00 Свята Меса польською мовою

8:00 Свята Меса латинською мовою

9:00 Свята Меса українською мовою

10:15 Свята Меса польською мовою (для дітей)

11:30 Свята Меса польською мовою (Сума)

13:00 Свята Меса польською мовою

15:00 Свята Меса англійською мовою

17:30 Бревіарій

18:00 Свята Меса польською мовою (для молоді) Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а): 24 грудня: 20:00 – «Пастирка»; 25 грудня порядок Святих Мес – недільний: 8:00 (польською мовою)

10:00 (українською мовою)

12:00 (польською мовою)

15:00 (українською мовою)

17:00 (польською мовою)

18:30 (українською мовою) Парафія св. Марії Магдалини (вул. С. Бандери, 8): 24 грудня: 18:30 – «Пастирка»; 25 грудня – Святі Меси: 9:00 (польською мовою)

10:30 (польською мовою)

12:30 (українською мовою) Парафія Матері Божої Громничної (Храм Стрітення Господнього): Богослуження звершують у Каплиці Розена (вул. Винниченка, 30) 24 грудня: 20:00 – «Пастирка» 25 грудня – Святі Меси: 11:00 (українською мовою)

12:15 (латинською мовою)

16:00 (польською мовою)

19:30 (українською мовою) Парафія Пресвятої Діви Марії Неустанної Допомоги (Львів-Збоїща, вул. Мазепи, 46): 24 грудня: 22:00 – «Пастирка»; 25 грудня – Святі Меси: 9:00 (українською мовою)

10:30 (українською мовою для дітей)

12:00 (польською мовою)

19:00 (польською мовою) Парафія св. Йоана Павла II (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6): 24 грудня: 21:00 – спільний святвечір («Римське Різдво»), опівночі – «Пастирка»; 25 грудня: 9:00 – Меса польською мовою

11:00 – Меса українською мовою

12:30 – Меса українською мовою

18:00 Різдвяна містерія – Вертеп

19:00 – Меса українською мовою Парафія Божого Милосердя (Львів-Рясне, вул. Брюховицька, 119 а): 24 грудня: 22:00 – «Пастирка»; 25 грудня – Святі Меси: 9:00 (польською мовою)

13:00 (українською мовою) Парафія св. Архистратига Михаїла (Львів — Сихів, вул. Освицька, 4): 24 грудня: 21:30 – «Пастирка» під проводом Архиєпископа Мечислава (Мокшицького). Після Св. Меси ділення облаткою. 25 грудня – Святі Меси: 8:30

11:00

13:30 Парафія «Пресвятої Діви Марії Чудотворного Медальйона» (Львів- Левандівка, вул. Широка, 100): 24 грудня: 21:00 – «Пастирка» (українською мовою) 25 грудня: Свята Меса об 11:00 (українською мовою) Парафія Внебовзяття ПДМ (Винники, вул. Львівська, 1) 24 грудня: 21:00 – «Пастирка» (українською мовою) 25 грудня: Свята Меса о 10:30 (українською мовою) Парафія святої Терези від Дитяти Ісуса (Брюховичі, вул. Львівська, 22д): 24 грудня: 22:00 – «Пастирка» 25 грудня: Свята Меса об 11:00

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