Розклад святкових богослужінь на Великдень у храмах Ужгорода та Мукачева
У неділю, 20 квітня, християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове.
ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Ужгорода на Великдень, а також графік та час освячення пасок:
Мукачівська греко-католицька єпархія
УЖГОРОД
Хрестовоздвиженський кафедральний собор, пл. А. Бачинського, 1
- 23:30-00:00 – Надгробне
- 00:00-01:00 – Пасхальна Утрення
- 01:00-02:00 – Архієрейське освячення Пасок
- 02:00-09:30 – Освячення Пасок через кожну годину
- 07:00; 08:00 – Божественна Літургія
- 09:30; 11:30 – Архієрейська Божественна Літургія
- 17:00 – Велика Пасхальна Вечірня
- 18:00 – Божественна Літургія
Покровська церква, р-н Горяни, Провулок музейний
- 23:00 – Надгробне
- 23:15 – Воскресна Утрення та освячення пасок
- 09:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення Пасок
- 18:00 – Велика Вечірня з читанням Євангелія
Церква Різдва Пресвятої Богородиці, мкр-н Дравці, вул. Жатковича, 23
- 23:30 – Надгробне і Пасхальна Утрення. Освячення пасок.
- 08:00 – Божественна Літургія з освячення пасок
- 16:00 – Воскресна Вечірня з читанням Євангелія.
Церква Архістратига Михаїла, вул. Докучаєва, 27
- 23:00-23:30 –Надгробне
- 23:30 – Воскресна Утрення. Після – освячення пасок
- 09:00 – Служба Божа. Після Літургії освячення пасок
Церква Божого Милосердя, вул. Осипенка, 14
- 22:45-23:00 – Надгробне
- 23:00-00:00 – Воскресна Утрення
- 00:00 – Служба Божа. Після Служби освячення пасок
- 08:00 – Служба Божа. Після Служби освячення пасок
- 16:00 – Вечірня
Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері, вул. Заньковецької, 9А
- 21:00 – Надгробне
- 21:15 – Воскресна Утреня
- 22:00 – Божественна Літургія
- 23:00 – Освячення пасок
- 08:30 – Божественна Літургія
- 10:30 – Божественна Літургія
- 17:00 – Пасхальна вечірня
- 18:00 – Божественна Літургія
Парафія св. Володимира і Ольги м. Ужгород, вул. Володимирська, 76
- 19:30 – Надгробне та Воскресна Утреня;
- 20:30-21:30 – освячення пасок.
- 11:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення пасок.
Каплиця Співстраждальної Богородиці м. Ужгород, вул. Закарпатська, 18
- 22:00 – Надгробне та Воскресна Утреня
- 23:00-23:30 – освячення пасок.
- 09:00 – святкова Божественна Літургія та освячення пасок
Парафія св. Івана Хрестителя «Радванка»
- 00:00-01:00 – Воскресна утреня; Літургія та освячення пасок
- 06:00 – Літургія та освячення пасок
Радванка біля Хреста вул.ІштванаДендеші
- 08:00 – 09:00 – Освячення пасок
парафія Пресвятої Трійці «мкр-н Богомольця»
- 00:00 – Воскресна Утреня
- 00:30 – 03:00 освячення пасок
- 11:00 – Літургія і освячення пасок
Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, , вул. Капушанська, (р-н Білочки)
- 23:00-23:30 – Надгробне
- 23:30 – Воскресна Утрення; Освячення пасок
- 08:00 – Свята Літургія; Освячення Пасок
Церква Успіння Пресвятої Богородиці, мкр-н Доманинці, вул. Стародоманинська, 2.
- 00:00 – Воскресна Утреня; Освячення пасок
- 08:00 – Святкова Божественна Літургія; Освячення пасок
парафія Бл. свмуч. Теодора Ромжі, Духовна Академія, вул. Патруса Карпатського, 2/а
- 18:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого
- 20:00 – 2100 освячення пасок
- 08:00 – Воскресна Утреня
- 09:00 – Святкова Божественна Літургія; Освячення пасок
- 11:30 – Святкова Божественна Літургія; Освячення пасок
парафія Стрітення Господнього, вул. Легоцького, 44а
- 21:00 – Воскресна Утреня Благословення пасок
- 07:00 – Воскресна Утреня Благословення пасок
- 09:00 – Літургія. Благословення пасок
- 12:00 – Божественна Літургія; Благословення пасок
парафія Преображення Господнього «Цегольня»
- 20:00 – Надгробне; Воскресна Утреня
- 22:00 – Освячення пасок
- 10:30 – Літургія і освячення пасок
парафія Святого Юрія «Червениця»
- 23:00 – Надгробне
- 23:15 – Воскресна Утреня
- 00:00 – Освячення пасок
- 8:00 – Літургія і освячення пасок
парафія Свмуч. Йосафата «Шахта»
- 00:00 – Воскресна Утреня; Освячення пасок
- 11:00 – Літургія і освячення пасок
парафія Мучеників Пратулинських «Підлипники»
- 21:00 – Воскресна Утреня
- 22:00 – Освячення пасок.
- 7:00 – Літургія і освячення пасок
Закарпатська єпархія Православної церкви України
УЖГОРОД
Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського, вул. Станційна, 16А
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
- 01.30-2.00 – Зустріч Благодатного вогню
- 02:00-04:00 – Божественна літургія
- 04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків
Спасо-Преображенський храм, вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 8Б
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
- 01:30-03:00 – Божественна літургія
- 03:00-04:00 – освячення пасхальних кошиків
- 07:00-08:00 – освячення дитячих кошиків
Храм Святої Трійці, мікрорайон «Шахта», вул. Тімірязєва, 15Д
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
- 01:30 – Божественна літургія
- 01:30-03:00 – освячення пасхальних кошиків
Свято-Троїцький храм, вул. Київська набережна, 16
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
- 09:00-10:30 – Божественна літургія
- 01:30-02:00 – освячення пасхальних кошиків
- 10:30-11:00 – освячення дитячих кошиків
МУКАЧЕВО
Свято-Успенський храм, вул. Ярослава Мудрого, 42А.
- 03:00-04:30 – Пасхальна утреня
- 05:00-06:30 – Божественна літургія
- 07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків
Спасо-Преображенський храм, вул. Івана Франка (бічна)
- 04:00-05:30 – Пасхальна утреня
- 06:00-07:00 – Божественна літургія
- 07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків
Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця, вул. Ілони Зріні
- 00:00-01:30 – Пасхальна утреня
- 02:00-03:00 – Божественна літургія
- 03:00-08:00 – освячення пасхальних кошиків.