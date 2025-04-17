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20 квітня християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 20 квітня, християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Ужгорода на Великдень, а також графік та час освячення пасок: Мукачівська греко-католицька єпархія УЖГОРОД Хрестовоздвиженський кафедральний собор, пл. А. Бачинського, 1 23:30-00:00 – Надгробне

00:00-01:00 – Пасхальна Утрення

01:00-02:00 – Архієрейське освячення Пасок

02:00-09:30 – Освячення Пасок через кожну годину

07:00; 08:00 – Божественна Літургія

09:30; 11:30 – Архієрейська Божественна Літургія

17:00 – Велика Пасхальна Вечірня

18:00 – Божественна Літургія Покровська церква, р-н Горяни, Провулок музейний 23:00 – Надгробне

23:15 – Воскресна Утрення та освячення пасок

09:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення Пасок

18:00 – Велика Вечірня з читанням Євангелія Церква Різдва Пресвятої Богородиці, мкр-н Дравці, вул. Жатковича, 23 23:30 – Надгробне і Пасхальна Утрення. Освячення пасок.

08:00 – Божественна Літургія з освячення пасок

16:00 – Воскресна Вечірня з читанням Євангелія. Церква Архістратига Михаїла, вул. Докучаєва, 27 23:00-23:30 –Надгробне

23:30 – Воскресна Утрення. Після – освячення пасок

09:00 – Служба Божа. Після Літургії освячення пасок Церква Божого Милосердя, вул. Осипенка, 14 22:45-23:00 – Надгробне

23:00-00:00 – Воскресна Утрення

00:00 – Служба Божа. Після Служби освячення пасок

08:00 – Служба Божа. Після Служби освячення пасок

16:00 – Вечірня Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері, вул. Заньковецької, 9А 21:00 – Надгробне

21:15 – Воскресна Утреня

22:00 – Божественна Літургія

23:00 – Освячення пасок

08:30 – Божественна Літургія

10:30 – Божественна Літургія

17:00 – Пасхальна вечірня

18:00 – Божественна Літургія Парафія св. Володимира і Ольги м. Ужгород, вул. Володимирська, 76 19:30 – Надгробне та Воскресна Утреня;

20:30-21:30 – освячення пасок.

11:00 – Святкова Божественна Літургія та освячення пасок. Каплиця Співстраждальної Богородиці м. Ужгород, вул. Закарпатська, 18 22:00 – Надгробне та Воскресна Утреня

23:00-23:30 – освячення пасок.

09:00 – святкова Божественна Літургія та освячення пасок Парафія св. Івана Хрестителя «Радванка» 00:00-01:00 – Воскресна утреня; Літургія та освячення пасок

06:00 – Літургія та освячення пасок Радванка біля Хреста вул.ІштванаДендеші 08:00 – 09:00 – Освячення пасок парафія Пресвятої Трійці «мкр-н Богомольця» 00:00 – Воскресна Утреня

00:30 – 03:00 освячення пасок

11:00 – Літургія і освячення пасок Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, , вул. Капушанська, (р-н Білочки) 23:00-23:30 – Надгробне

23:30 – Воскресна Утрення; Освячення пасок

08:00 – Свята Літургія; Освячення Пасок Церква Успіння Пресвятої Богородиці, мкр-н Доманинці, вул. Стародоманинська, 2. 00:00 – Воскресна Утреня; Освячення пасок

08:00 – Святкова Божественна Літургія; Освячення пасок парафія Бл. свмуч. Теодора Ромжі, Духовна Академія, вул. Патруса Карпатського, 2/а 18:00 – Вечірня з Літургією Василія Великого

20:00 – 2100 освячення пасок

08:00 – Воскресна Утреня

09:00 – Святкова Божественна Літургія; Освячення пасок

11:30 – Святкова Божественна Літургія; Освячення пасок парафія Стрітення Господнього, вул. Легоцького, 44а 21:00 – Воскресна Утреня Благословення пасок

07:00 – Воскресна Утреня Благословення пасок

09:00 – Літургія. Благословення пасок

12:00 – Божественна Літургія; Благословення пасок парафія Преображення Господнього «Цегольня» 20:00 – Надгробне; Воскресна Утреня

22:00 – Освячення пасок

10:30 – Літургія і освячення пасок парафія Святого Юрія «Червениця» 23:00 – Надгробне

23:15 – Воскресна Утреня

00:00 – Освячення пасок

8:00 – Літургія і освячення пасок парафія Свмуч. Йосафата «Шахта» 00:00 – Воскресна Утреня; Освячення пасок

11:00 – Літургія і освячення пасок парафія Мучеників Пратулинських «Підлипники» 21:00 – Воскресна Утреня

22:00 – Освячення пасок.

7:00 – Літургія і освячення пасок Закарпатська єпархія Православної церкви України УЖГОРОД Єпархіальний храм преподобного Амфілохія Почаївського, вул. Станційна, 16А 00:00-01:30 – Пасхальна утреня

01.30-2.00 – Зустріч Благодатного вогню

02:00-04:00 – Божественна літургія

04:00-12:00 – освячення пасхальних кошиків Спасо-Преображенський храм, вул. Романа Шухевича (Лавріщева), 8Б 00:00-01:30 – Пасхальна утреня

01:30-03:00 – Божественна літургія

03:00-04:00 – освячення пасхальних кошиків

07:00-08:00 – освячення дитячих кошиків Храм Святої Трійці, мікрорайон «Шахта», вул. Тімірязєва, 15Д 00:00-01:30 – Пасхальна утреня

01:30 – Божественна літургія

01:30-03:00 – освячення пасхальних кошиків Свято-Троїцький храм, вул. Київська набережна, 16 00:00-01:30 – Пасхальна утреня

09:00-10:30 – Божественна літургія

01:30-02:00 – освячення пасхальних кошиків

10:30-11:00 – освячення дитячих кошиків МУКАЧЕВО Свято-Успенський храм, вул. Ярослава Мудрого, 42А. 03:00-04:30 – Пасхальна утреня

05:00-06:30 – Божественна літургія

07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків Спасо-Преображенський храм, вул. Івана Франка (бічна) 04:00-05:30 – Пасхальна утреня

06:00-07:00 – Божественна літургія

07:00-09:00 – освячення пасхальних кошиків Військовий храм святого великомученика Георгія Переможця, вул. Ілони Зріні 00:00-01:30 – Пасхальна утреня

02:00-03:00 – Божественна літургія

03:00-08:00 – освячення пасхальних кошиків.

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