У головних храмах Чернівців оприлюднили розклад передріздвяних і різдвяних літургій. В церквах традиційно служитимуть урочисту Службу божу і виноситимуть шопку, або ж фігуру Божого дитятка. У більшості храмів богослужіння будуть за звичним графіком, повідомило «Суспільне. Чернівці». Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28: 25 грудня о 7:30 відбудеться ранкова літургія;

відбудеться ранкова літургія; о 10:00 проведуть архиєрейську літургію;

проведуть архиєрейську літургію; о 18:00 вечірню літургію. Храм Трьох Святителів ПЦУ на вулиці Коцюбинського, 2: 24 грудня о 16:00 у храмі проведуть різдвяне богослужіння. 25 грудня о 6:00 – ранкова Божественна літургія;

– ранкова Божественна літургія; о 9:00 – ранкова Божественна літургія. Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ на вулиці Заньковецької, 24: 25 грудня о 7:00 та 9:00 – ранкові літургії;

та – ранкові літургії; о 16:00 – богослужіння.

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