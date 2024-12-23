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Розклад святкових богослужінь у храмах Чернівців на Різдво
У церквах міста проводитимуть різдвяні літургії і виноситимуть шопку, або ж фігуру Божого дитяти0
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У головних храмах Чернівців оприлюднили розклад передріздвяних і різдвяних літургій. В церквах традиційно служитимуть урочисту Службу божу і виноситимуть шопку, або ж фігуру Божого дитятка. У більшості храмів богослужіння будуть за звичним графіком, повідомило «Суспільне. Чернівці».
Катедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ на вулиці Руській, 28:
25 грудня
- о 7:30 відбудеться ранкова літургія;
- о 10:00 проведуть архиєрейську літургію;
- о 18:00 вечірню літургію.
Храм Трьох Святителів ПЦУ на вулиці Коцюбинського, 2:
24 грудня
- о 16:00 у храмі проведуть різдвяне богослужіння.
25 грудня
- о 6:00 – ранкова Божественна літургія;
- о 9:00 – ранкова Божественна літургія.
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ на вулиці Заньковецької, 24:
25 грудня
- о 7:00 та 9:00 – ранкові літургії;
- о 16:00 – богослужіння.
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