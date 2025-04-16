Розклад святкових богослужінь у храмах Чернівців на Страсний тиждень і Великдень
У церквах міста відбудуться виніс Плащаниці та святкові освячення великодніх кошиків
Віруючі Української греко-католицької церкви та Православної церкви України в неділю, 20 квітня, святкуватимуть Воскресіння Христове. З четверга, 17 квітня, в храмах Чернівців відбуватимуться святкові богослужіння. В п’ятницю, перед Великоднем, священники виноситимуть Плащаницю.
ZAXID.NET публікує розклади богослужінь в головних церквах Чернівців:
Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)
19 квітня. Велика субота
- 08:00 – Божественна літургія за чином святителя Василія Великого;
- з 18:00 до 21:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 23:00 – Полуношниця;
- 23:30 – Хресний хід навколо храму.
20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Пасхальна рання;
- 02:00 – Святкова божественна літургія;
- з 04:00 до 06:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 07:00 – друга святкова божественна літургія;
- з 9:00 до 12:00 – освячення пасхальних кошиків;
- 15:00 – велика пасхальна вечірня.
Церква трьох святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)
19 квітня. Велика субота
- 09:00 – Божественна літургія святого Василія Великого;
- 23:00 – сповідь.
20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- з 00:00 відбудуться опівнічниця, хресний хід навколо храму, Великодня утреня, Святкова божественна літургія, а також освячення пасок;
- з 04:00 до 09:00 – освячення пасок у внутрішньому дворику храму.
21 квітня. Великодній понеділок
- 09:00 – Божественна Літургія.
На сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича повідомили, що увійти до храму та на територію університету можна буде до 23:30, а вийти віряни зможуть після комендантської години – після 04:00.
Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30)
19 квітня. Велика субота
- з 17:00 до 20:00 – освячення пасок;
- з 23:30 до світанку – святе богослужіння.
20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – Свята літургія, освячення великодніх кошиків.
Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича)
19 квітня. Велика субота
- з 23:00 до ранку – Свята літургія.
20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 05:00 – Свята великодня літургія та освячення великодніх кошиків.
Кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28)
19 квітня. Велика субота
- з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого;
- 12:00-18.00 – освячення великодніх кошиків.
20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень
- 06:00 – Надгробне, утреня;
- 07:00 – Свята літургія;
- 10:00 – Свята літургія;
- З 07:30 до 17:00 – освячення великодніх кошиків;
- 17:00 – вечірня літургія.