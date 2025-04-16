Віруючі Української греко-католицької церкви та Православної церкви України в неділю, 20 квітня, святкуватимуть Воскресіння Христове. З четверга, 17 квітня, в храмах Чернівців відбуватимуться святкові богослужіння. В п’ятницю, перед Великоднем, священники виноситимуть Плащаницю.

ZAXID.NET публікує розклади богослужінь в головних церквах Чернівців:

Кафедральний храм Преподобної Параскеви ПЦУ (вул. Заньковецької, 24)

19 квітня. Велика субота

08:00 – Божественна літургія за чином святителя Василія Великого;

з 18:00 до 21:00 – освячення пасхальних кошиків;

23:00 – Полуношниця;

23:30 – Хресний хід навколо храму.

20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень

00:00 – Пасхальна рання;

02:00 – Святкова божественна літургія;

з 04:00 до 06:00 – освячення пасхальних кошиків;

07:00 – друга святкова божественна літургія;

з 9:00 до 12:00 – освячення пасхальних кошиків;

15:00 – велика пасхальна вечірня.

Церква трьох святителів ПЦУ (вул. Коцюбинського, 2)

19 квітня. Велика субота

09:00 – Божественна літургія святого Василія Великого;

23:00 – сповідь.

20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень

з 00:00 відбудуться опівнічниця, хресний хід навколо храму, Великодня утреня, Святкова божественна літургія, а також освячення пасок;

з 04:00 до 09:00 – освячення пасок у внутрішньому дворику храму.

21 квітня. Великодній понеділок

09:00 – Божественна Літургія.

На сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича повідомили, що увійти до храму та на територію університету можна буде до 23:30, а вийти віряни зможуть після комендантської години – після 04:00.

Собор Різдва Христового ПЦУ (вул. Небесної сотні, 30)

19 квітня. Велика субота

з 17:00 до 20:00 – освячення пасок;

з 23:30 до світанку – святе богослужіння.

20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень

05:00 – Свята літургія, освячення великодніх кошиків.

Храм рівноапостольного князя Володимира ПЦУ (вул. Воробкевича)

19 квітня. Велика субота

з 23:00 до ранку – Свята літургія.

20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень

05:00 – Свята великодня літургія та освячення великодніх кошиків.

Кафедральний собор успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ (вул. Руська, 28)

19 квітня. Велика субота

з 07:30 – Вечірня з літургією Василя Великого;

12:00-18.00 – освячення великодніх кошиків.

20 квітня. Світле христове Воскресіння. Великдень