Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька на Страсний тиждень і Великдень
20 квітня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове
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У неділю, 20 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Луцьку проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 05:00.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька.
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:30 – літургія;
- 17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових.
18 квітня. Велика П’ятниця
- 14:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці.
19 квітня. Велика Субота
- 07:30 – літургія;
- 12:00-19:00 – освячення пасок;
- 23:30 – полуношниця.
20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Пасхальна рання та літургія;
- 13:00 – велика вечірня.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 7:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
- 17:00 – чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових.
18 квітня. Велика П’ятниця
- 7:00 – Царські часи (нижній храм);
- 11:00 – загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа;
- 17:00 – Єрусалимська рання.
19 квітня. Велика Субота
- 7:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
- 12:00-21:00 – Оовячення пасхальних страв
- 23.20 – опівнічна
20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
- 7:30 – літургія, освячення пасхальних страв (нижній храм);
- 17:00 – вечірня.
Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104 Д)
17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 8:00 – сповідь і літургія;
- 18:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових.
18 квітня. Велика П’ятниця
- 14:00 – вечірня та винос плащаниці;
- 19:00 – Єрусалимська рання з чином погребіння Плащаниці.
19 квітня. Велика Субота
- 8:00 – сповідь і літургія;
- 12:00:18:00 – освячення пасхальних приношень;
- 21:00 – читання книги Дій святих апостолів;
- 23:45 – пасхальна полуношниця;
- 00:00 – богослужіння.
Луцький монастир Святого Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5)
17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 8:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 18:00 – літургія;
- 19:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових.
18 квітня. Велика П’ятниця
- 10:00 – царські часи;
- 12:00 – вечірня з виставленням Плащаниці;
- 17:00 – Єрусалимська рання.
19 квітня. Велика Субота
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 15:00-20:00 –благословення пасок та інших страв.
20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 07:30 – надгробне;
- 08:00 – пасхальна рання;
- 09:00 – літургія, посвячення пасок;
- 11:00 – літургія, посвячення пасок.