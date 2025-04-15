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Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька з 17 до 20 квітня

У неділю, 20 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. Богослужіння у Луцьку проводитимуть з урахуванням комендантської години, яка триватиме з 00:00 до 05:00. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька. Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24) 17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 07:30 – літургія;

17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових. 18 квітня. Велика П’ятниця 14:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці. 19 квітня. Велика Субота 07:30 – літургія;

12:00-19:00 – освячення пасок;

23:30 – полуношниця. 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00 – Пасхальна рання та літургія;

13:00 – велика вечірня. Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1) 17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 7:00 – літургія (сповідь, причастя);

9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;

17:00 – чин омовіння ніг. Рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових. 18 квітня. Велика П’ятниця 7:00 – Царські часи (нижній храм);

11:00 – загальноміський Страсний хресний хід від Братського хрестовоздвиженського храму до Свято-Троїцького собору, вечірня з винесенням плащаниці Господа Ісуса Христа;

17:00 – Єрусалимська рання. 19 квітня. Велика Субота 7:00 – літургія (сповідь, причастя);

9:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;

12:00-21:00 – Оовячення пасхальних страв

23.20 – опівнічна 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00 – Хресний хід, рання, літургія, освячення пасхальних страв;

7:30 – літургія, освячення пасхальних страв (нижній храм);

17:00 – вечірня. Свято-Миколаївський храм (Володимирська, 104 Д) 17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 8:00 – сповідь і літургія;

18:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових. 18 квітня. Велика П’ятниця 14:00 – вечірня та винос плащаниці;

19:00 – Єрусалимська рання з чином погребіння Плащаниці. 19 квітня. Велика Субота 8:00 – сповідь і літургія;

12:00:18:00 – освячення пасхальних приношень;

21:00 – читання книги Дій святих апостолів;

23:45 – пасхальна полуношниця;

00:00 – богослужіння. Луцький монастир Святого Василія Великого (вул. Карпенка-Карого, 5) 17 квітня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 8:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

18:00 – літургія;

19:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових. 18 квітня. Велика П’ятниця 10:00 – царські часи;

12:00 – вечірня з виставленням Плащаниці;

17:00 – Єрусалимська рання. 19 квітня. Велика Субота 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

15:00-20:00 –благословення пасок та інших страв. 20 квітня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 07:30 – надгробне;

08:00 – пасхальна рання;

09:00 – літургія, посвячення пасок;

11:00 – літургія, посвячення пасок.

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