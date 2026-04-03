фото Суспільного

5 квітня християни західного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 5 квітня, християни західного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Ужгорода та Мукачева на Великдень, а також графік та час освячення пасок: Мукачівська греко-католицька єпархія УЖГОРОД Хрестовоздвиженський кафедральний собор, пл. Андрія Бачинського, 1. 23:00 – 00:00 – Пасхальна утреня;

00:00 – Архієрейська Божественна літургія;

1:15 – Архієрейське освячення пасок;

2:00 – 9:30 – освячення пасок через кожних пів години;

7:00; 8:00 – Божественна літургія;

9:30 – Архієрейська Божественна літургія;

11:30; 14:00 – Божественна літургія;

17:00 – Пасхальна Велика вечірня;

18:00 – Божественна літургія. Покровська церква, Горяни, пров. Музейний 23:00 – Надгробне;

23:15 – Воскресна утреня та освячення пасок;

9:00 – Святкова Божественна літургія та освячення пасок;

18:00 – Велика вечірня з читанням Євангелія. Церква Різдва Пресвятої Богородиці, мкр-н Дравці, вул. Жатковича, 23 22:00 – Надгробне і Пасхальна Утреня. Освячення пасок;

8:30 – Божественна літургія з освячення пасок;

16:00 – Воскресна вечірня. Церква Архістратига Михаїла, вул. Володимира Лендьєла, 27 22:00 – Надгробне;

22:30 – Воскресна утреня;

23:00 – освячення пасок.

9:00 – служба Божа та освячення пасок. Церква Божого Милосердя, вул. Осипенка, 14 22:45 – 23:00 – Надгробне;

23:00 – 00:00 – Воскресна утреня.

00:00 – служба Божа. Після служби освячення пасок;

8:00 – служба Божа. Після служби освячення пасок;

16:00 – вечірня. Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері, вул. Заньковецької, 9А 21:00 – Надгробне;

22:00 – Божественна літургія;

23:00 – освячення пасок;

7:30 – Воскресна утреня;

8:30 – Божественна літургія;

10:30 – Божественна літургія;

17:00 – Пасхальна вечірня;

18:00 – Божественна літургія. Парафія св. Володимира і Ольги, вул. Володимирська, 76 19:30 – Надгробне та Воскресна утреня;

20:30–21:30 – освячення пасок;

11:00 – Божественна літургія та освячення пасок. Каплиця Співстраждальної Богородиці, вул. Закарпатська, 18 22:00 – Надгробне та Воскресна утреня;

23:00–23:30 – освячення пасок;

9:00 – Божественна літургія та освячення пасок. Греко-католицька парафія св.Івана Хрестителя, мкр-н Радванка 00:00–1:00 – Воскресна утреня, літургія, освячення пасок;

6:00 – літургія, освячення пасок. Радванка біля Хреста, вул. Іштвана Дендеші 8:00–9:00 – освячення пасок. Греко-католицька парафія Пресвятої Трійці, мкр-н Богомольця 00:00 – Воскресна утреня;

00:30–3:00 – освячення пасок;

11:00 – літургія та освячення пасок;

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, р-н «Білочки», вул. Капушанська 23:00–23:30 – Надгробне;

23:30 – Воскресна утреня, освячення пасок;

8:00 – Свята літургія, освячення пасок. Церква Успіння Пресвятої Богородиці, мкр-н Доманинці, вул. Стародоманинська, 2 00:00 – Воскресна утреня, освячення пасок;

6:00 – Божественна літургія, освячення пасок. Греко-католицька парафія Теодора Ромжі, вул. Патруса Карпатського, 2/а 18:00 – Вечірня з літургією Василія Великого;

20:00–21:00 – освячення пасок;

8:00 – Воскресна утреня;

9:00 – Божественна літургія, освячення пасок;

11:30 – Божественна літургія, освячення пасок. Греко-католицька парафія Преображення Господнього «Цегольня» 20:00 – Надгробне, Воскресна утреня;

21:00–22:00 – освячення пасок;

10:00 – літургія та освячення пасок. Греко-католицька парафія Святого Юрія, «Червениця» 23:00 – Надгробне;

23:15 – Воскресна утреня;

00:00 – освячення пасок;

8:00 – літургія та освячення пасок. Греко-католицька парафія Свмуч. Йосафата, «Шахта» 00:00 – Воскресна утреня, освячення пасок;

11:00 – літургія та освячення пасок. Греко-католицька парафія Мучеників Пратулинських, «Підлипники» 21:00 – Воскресна утреня;

22:00 – освячення пасок;

8:00 – літургія та освячення пасок. Греко-католицька парафія «Пресвятої Євхаристії» (монастир Братів Капуцинів), вул. Легоцького, 44/а 18:00 – Вечірня з літургією Василія Великого;

21:00–22:00 – освячення пасок;

8:00 – Воскресна утреня;

9:00 – Божественна літургія, освячення пасок;

12:00 – Божественна літургія, освячення пасок. РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА Ужгородська римсько-католицька парафія св. Георгія, вул. А. Волошина, 9. 21:00 – Навечір’я Пасхи Христової (угорською);

23:45 – Навечір’я Пасхи Христової, Процесія Резурекційна, освячення пасхальних кошиків;

7:00–10:00 – літургія (угорською);

11:45 – літургія (українською);

13:30 – літургія (словацькою). Римсько-католицька церква Пресвятої Трійці, мкр-н, Боздош, вул. Володимирська, 76. 17:30 – Свята меса (угорською);

19:30 – Греко-католицька літургія;

22:30 – Пасхальна Вігілія, Резурекційна процесія, освячення великодніх страв;

9:00 – Свята меса. МУКАЧЕВО Собор святого Мартина, вул. Миру 2 12:00 – Богослужіння українською мовою;

10:30 – Богослужіння та освячення у Бороктелепі;

14:00 – Богослужіння та освячення у Росвигові;

18:00 – Богослужіння словацькою мовою. Успенський греко-католицький собор, вул. Успенська 4 21:30 – Надгробне. Воскресна утреня, служба Божа;

01:00 – освячення пасок;

03:00 – освячення пасок;

04:00 – освячення пасок;

05:00 – освячення пасок;

06:00 – служба Божа, освячення пасок;

09:00 – служба Божа, освячення пасок;

16:00 – Велика вечірня з Євангелієм. Собор святих Кирила і Мефодія, Росвигівська 17 23:15 – Надгробне;

24:00 – Воскресна утреня. Воскресна Божественна літургія. Освячення пасхальних кошиків;

6:00 – Воскресна Божественна літургія. Освячення пасхальних кошиків;

9:00 – Воскресна Божественна літургія. Освячення пасхальних кошиків;

16:00 – Воскресна вечірня з цілуванням Євангелія і хреста. Храм Різдва Пресвятої Богородиці, вул. Університетська 75 05:00 – служба Божа, освячення пасок;

06:30 – служба Божа, освячення пасок;

08:00 – служба Божа, освячення пасок;

14:00 – вечірня. Парафія Зіслання Святого Духа, вул. Митрака 30а 00.30 – служба Божа, освячення пасок;

8.00 – служба Божа, освячення пасок;

17.00 – Воскресна вечірня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter