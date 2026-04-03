Розклад Великодніх богослужінь у церквах Ужгорода та Мукачева
У деяких храмах літургії будуть словацькою та угорською мовами
У неділю, 5 квітня, християни західного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET зібрав розклади святкових богослужінь у храмах Ужгорода та Мукачева на Великдень, а також графік та час освячення пасок:
Мукачівська греко-католицька єпархія
УЖГОРОД
Хрестовоздвиженський кафедральний собор, пл. Андрія Бачинського, 1.
- 23:00 – 00:00 – Пасхальна утреня;
- 00:00 – Архієрейська Божественна літургія;
- 1:15 – Архієрейське освячення пасок;
- 2:00 – 9:30 – освячення пасок через кожних пів години;
- 7:00; 8:00 – Божественна літургія;
- 9:30 – Архієрейська Божественна літургія;
- 11:30; 14:00 – Божественна літургія;
- 17:00 – Пасхальна Велика вечірня;
- 18:00 – Божественна літургія.
Покровська церква, Горяни, пров. Музейний
- 23:00 – Надгробне;
- 23:15 – Воскресна утреня та освячення пасок;
- 9:00 – Святкова Божественна літургія та освячення пасок;
- 18:00 – Велика вечірня з читанням Євангелія.
Церква Різдва Пресвятої Богородиці, мкр-н Дравці, вул. Жатковича, 23
- 22:00 – Надгробне і Пасхальна Утреня. Освячення пасок;
- 8:30 – Божественна літургія з освячення пасок;
- 16:00 – Воскресна вечірня.
Церква Архістратига Михаїла, вул. Володимира Лендьєла, 27
- 22:00 – Надгробне;
- 22:30 – Воскресна утреня;
- 23:00 – освячення пасок.
- 9:00 – служба Божа та освячення пасок.
Церква Божого Милосердя, вул. Осипенка, 14
- 22:45 – 23:00 – Надгробне;
- 23:00 – 00:00 – Воскресна утреня.
- 00:00 – служба Божа. Після служби освячення пасок;
- 8:00 – служба Божа. Після служби освячення пасок;
- 16:00 – вечірня.
Церква Марія-Повчанської ікони Божої Матері, вул. Заньковецької, 9А
- 21:00 – Надгробне;
- 22:00 – Божественна літургія;
- 23:00 – освячення пасок;
- 7:30 – Воскресна утреня;
- 8:30 – Божественна літургія;
- 10:30 – Божественна літургія;
- 17:00 – Пасхальна вечірня;
- 18:00 – Божественна літургія.
Парафія св. Володимира і Ольги, вул. Володимирська, 76
- 19:30 – Надгробне та Воскресна утреня;
- 20:30–21:30 – освячення пасок;
- 11:00 – Божественна літургія та освячення пасок.
Каплиця Співстраждальної Богородиці, вул. Закарпатська, 18
- 22:00 – Надгробне та Воскресна утреня;
- 23:00–23:30 – освячення пасок;
- 9:00 – Божественна літургія та освячення пасок.
Греко-католицька парафія св.Івана Хрестителя, мкр-н Радванка
- 00:00–1:00 – Воскресна утреня, літургія, освячення пасок;
- 6:00 – літургія, освячення пасок.
Радванка біля Хреста, вул. Іштвана Дендеші
- 8:00–9:00 – освячення пасок.
Греко-католицька парафія Пресвятої Трійці, мкр-н Богомольця
- 00:00 – Воскресна утреня;
- 00:30–3:00 – освячення пасок;
- 11:00 – літургія та освячення пасок;
Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, р-н «Білочки», вул. Капушанська
- 23:00–23:30 – Надгробне;
- 23:30 – Воскресна утреня, освячення пасок;
- 8:00 – Свята літургія, освячення пасок.
Церква Успіння Пресвятої Богородиці, мкр-н Доманинці, вул. Стародоманинська, 2
- 00:00 – Воскресна утреня, освячення пасок;
- 6:00 – Божественна літургія, освячення пасок.
Греко-католицька парафія Теодора Ромжі, вул. Патруса Карпатського, 2/а
- 18:00 – Вечірня з літургією Василія Великого;
- 20:00–21:00 – освячення пасок;
- 8:00 – Воскресна утреня;
- 9:00 – Божественна літургія, освячення пасок;
- 11:30 – Божественна літургія, освячення пасок.
Греко-католицька парафія Преображення Господнього «Цегольня»
- 20:00 – Надгробне, Воскресна утреня;
- 21:00–22:00 – освячення пасок;
- 10:00 – літургія та освячення пасок.
Греко-католицька парафія Святого Юрія, «Червениця»
- 23:00 – Надгробне;
- 23:15 – Воскресна утреня;
- 00:00 – освячення пасок;
- 8:00 – літургія та освячення пасок.
Греко-католицька парафія Свмуч. Йосафата, «Шахта»
- 00:00 – Воскресна утреня, освячення пасок;
- 11:00 – літургія та освячення пасок.
Греко-католицька парафія Мучеників Пратулинських, «Підлипники»
- 21:00 – Воскресна утреня;
- 22:00 – освячення пасок;
- 8:00 – літургія та освячення пасок.
Греко-католицька парафія «Пресвятої Євхаристії» (монастир Братів Капуцинів), вул. Легоцького, 44/а
- 18:00 – Вечірня з літургією Василія Великого;
- 21:00–22:00 – освячення пасок;
- 8:00 – Воскресна утреня;
- 9:00 – Божественна літургія, освячення пасок;
- 12:00 – Божественна літургія, освячення пасок.
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
Ужгородська римсько-католицька парафія св. Георгія, вул. А. Волошина, 9.
- 21:00 – Навечір’я Пасхи Христової (угорською);
- 23:45 – Навечір’я Пасхи Христової, Процесія Резурекційна, освячення пасхальних кошиків;
- 7:00–10:00 – літургія (угорською);
- 11:45 – літургія (українською);
- 13:30 – літургія (словацькою).
Римсько-католицька церква Пресвятої Трійці, мкр-н, Боздош, вул. Володимирська, 76.
- 17:30 – Свята меса (угорською);
- 19:30 – Греко-католицька літургія;
- 22:30 – Пасхальна Вігілія, Резурекційна процесія, освячення великодніх страв;
- 9:00 – Свята меса.
МУКАЧЕВО
Собор святого Мартина, вул. Миру 2
- 12:00 – Богослужіння українською мовою;
- 10:30 – Богослужіння та освячення у Бороктелепі;
- 14:00 – Богослужіння та освячення у Росвигові;
- 18:00 – Богослужіння словацькою мовою.
Успенський греко-католицький собор, вул. Успенська 4
- 21:30 – Надгробне. Воскресна утреня, служба Божа;
- 01:00 – освячення пасок;
- 03:00 – освячення пасок;
- 04:00 – освячення пасок;
- 05:00 – освячення пасок;
- 06:00 – служба Божа, освячення пасок;
- 09:00 – служба Божа, освячення пасок;
- 16:00 – Велика вечірня з Євангелієм.
Собор святих Кирила і Мефодія, Росвигівська 17
- 23:15 – Надгробне;
- 24:00 – Воскресна утреня. Воскресна Божественна літургія. Освячення пасхальних кошиків;
- 6:00 – Воскресна Божественна літургія. Освячення пасхальних кошиків;
- 9:00 – Воскресна Божественна літургія. Освячення пасхальних кошиків;
- 16:00 – Воскресна вечірня з цілуванням Євангелія і хреста.
Храм Різдва Пресвятої Богородиці, вул. Університетська 75
- 05:00 – служба Божа, освячення пасок;
- 06:30 – служба Божа, освячення пасок;
- 08:00 – служба Божа, освячення пасок;
- 14:00 – вечірня.
Парафія Зіслання Святого Духа, вул. Митрака 30а
- 00.30 – служба Божа, освячення пасок;
- 8.00 – служба Божа, освячення пасок;
- 17.00 – Воскресна вечірня.