У неділю, 17 квітня, християни західного обряду святкуватимуть Великдень. Сайт «Духовна велич Львова» опублікував розклад великодніх богослужінь, які можна буде подивитися і онлайн. Розклад богослужінь: Митрополича Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна, 1): Вігілія (субота, 16 квітня) — 18:00 Літургія (неділя, 17 квітня) – 7:00 Санктуарій Матері Божої Винниківської (Львів-Винники, вул. Львівська, 1): Вігілія (субота, 16 квітня) — 19:00 Літургія (неділя, 17 квітня) – 10:00 Парафія Св. Архангела Михаїла (вул. Освицька, 4): Вігілія (субота, 16 квітня) – 19:00 Літургія (неділя, 17 квітня): 7:00, 11:00, 13:30 Парафія Св. Терези Дитятка Ісуса (вул. Потічок, 6, смт. Брюховичі): Вігілія (субота, 16 квітня): 18:30 Літургія (неділя, 17 квітня) 8:00, 11:00, 13:00 Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а): Вігілія (субота, 16 квітня): 19:00 Літургія (неділя, 17 квітня): 8:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30 Парафія Св. Марії Магдалини (вул. Степана Бандери, 8): Вігілія (субота, 16 квітня): 17:30 Літургія (неділя, 17 квітня): 8:00, 10:30 Парафія Св. Івана Павла ІІ (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6): Вігілія (субота, 16 квітня) : 18:00 Літургія (неділя, 17 квітня): 9:00, 11:00, 12:30, 19:00 Парафія Матері Божої Неустанної Помочі (Збоїща, вул. Мазепи, 46): Вігілія (субота, 16 квітня): 18:00 Літургія (неділя,17 квітня): 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00 Нагадаємо, християни східного обряду святкуватимуть Великдень у неділю, 24 квітня, а 17 квітня відзначатимуть Вербну неділю.

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