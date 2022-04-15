Розклад великодніх богослужінь у римо-католицьких церквах Львова
Християни західного обряду святкую Великдень вже цієї неділі
У неділю, 17 квітня, християни західного обряду святкуватимуть Великдень. Сайт «Духовна велич Львова» опублікував розклад великодніх богослужінь, які можна буде подивитися і онлайн.
Розклад богослужінь:
- Митрополича Базиліка Внебовзяття Пресвятої Діви Марії (пл. Катедральна, 1):
Вігілія (субота, 16 квітня) — 18:00
Літургія (неділя, 17 квітня) – 7:00
- Санктуарій Матері Божої Винниківської (Львів-Винники, вул. Львівська, 1):
Вігілія (субота, 16 квітня) — 19:00
Літургія (неділя, 17 квітня) – 10:00
- Парафія Св. Архангела Михаїла (вул. Освицька, 4):
Вігілія (субота, 16 квітня) – 19:00
Літургія (неділя, 17 квітня): 7:00, 11:00, 13:30
- Парафія Св. Терези Дитятка Ісуса (вул. Потічок, 6, смт. Брюховичі):
Вігілія (субота, 16 квітня): 18:30
Літургія (неділя, 17 квітня) 8:00, 11:00, 13:00
- Парафія Св. Антонія (вул. Личаківська, 49а):
Вігілія (субота, 16 квітня): 19:00
Літургія (неділя, 17 квітня): 8:00, 12:00, 15:00, 17:00, 18:30
- Парафія Св. Марії Магдалини (вул. Степана Бандери, 8):
Вігілія (субота, 16 квітня): 17:30
Літургія (неділя, 17 квітня): 8:00, 10:30
- Парафія Св. Івана Павла ІІ (Львів-Сокільники, вул. Стрийська, 6):
Вігілія (субота, 16 квітня) : 18:00
Літургія (неділя, 17 квітня): 9:00, 11:00, 12:30, 19:00
- Парафія Матері Божої Неустанної Помочі (Збоїща, вул. Мазепи, 46):
Вігілія (субота, 16 квітня): 18:00
Літургія (неділя,17 квітня): 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 19:00
Нагадаємо, християни східного обряду святкуватимуть Великдень у неділю, 24 квітня, а 17 квітня відзначатимуть Вербну неділю.