Міський голова Львова Андрій Садовий закликав увесь світ щоденно о 18:00 за київським часом бити у дзвони на підтримку України. Відповідне звернення мер міста оприлюднив у Facebook у вівторок, 8 березня.

«Не питай, за ким дзвонить дзвін. Він дзвонить за тобою». Ці слова сказав настоятель лондонського собору святого Павла — Джон Дон. Я сьогодні звертаюся до всіх людей доброї волі, до патріарха Варфоломея, до Святійшого отця Папи Франциска, до всіх людей у Лондоні, Нью-Йорку, Оттаві – у всіх країнах світу. Кожного дня о 18:00 за київським часом бийте в дзвони. Світ має знати правду. Правду про Україну. Нам потрібна сьогодні ваша допомога. Сьогодні ми боремось за цей світ. Допоможіть нам. Слава Україні», – зазначив Андрій Садовий.

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