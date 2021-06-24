Джона Макафі підозрювали в США в несплаті податків

75-річний американський бізнесмен, розробник антивірусної програми McAfee, Джон Макафі покінчив із життям самогубством в іспанській в’язниці, передає інформагентство Reuters із посиланням на адвоката підприємця.

Бізнесмена знайшли повішеним в тюремній камері в Барселоні. Нещодавно суд в Іспанії схвалив екстрадицію Макафі до США, де його підозрюють в несплаті податків.

Медики намагалися реанімувати Макафі, однак не змогли врятувати його життя повідомляє El Pais. Загалом він провів у в’язниці вісім місяців.

Що відомо про Джона Макафі та в чому він підозрювався

Джон Макафі заснував свою компанію McAfee Corp. у 1987 році. Компанія була викуплена Intel за 7,7 млрд доларів в 2011 році. У 2016 році ця ж компанія продала контроль над компанією фонду прямих інвестицій TPG за 4,2 млрд доларів. McAfee є постачальником антивірусного програмного забезпечення, надаючи рішення в сфері кібербезпеки, в тому числі, для датацентрів і хмарних сервісів. Компанія має клієнтів більш ніж в 180 країнах світу.

Його заарештували в Іспанії за звинуваченням у несплаті податків у США ще в жовтні 2020 року. Згідно із обвинуваченням, Джон Макафі не сплачував податки з 2014 по 2018 роки. За цей час він надавав платні послуги та не декларував активи, зокрема нерухомості, автомобіля та яхти.

Комісія США з цінних паперів заявила, що Макафі заробив понад 23 млн доларів у вигляді цифрових валют, коли просував на своїй сторінці у Twitter ICO-проекти (ІСО – форма залучення інвестицій в нові технологічні проекти у вигляді продажу інвесторам нових криптовалют), не повідомляючи про це своїх підписників.