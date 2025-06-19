Правоохоронці знайшли мертвою семирічну Соломію Тарасюк

В Одесі правоохоронці виявили мертвою семирічну Соломію Тарасюк, яка зникла 18 червня. За попередніми даними поліції, дитину задушили. Про це у четвер, 19 червня, повідомили у Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, семирічна Соломія Тарасюк зникла у середу, 18 червня, із двору. Після того як мати дитини звернулась до поліції, правоохоронці розпочали її пошуки. Місцевий сайт новин «Думська» уточнює, що дитину шукали сотні людей.

У четвер, 19 червня, правоохоронці повідомили, що виявили тіло дитини. Попередньо правоохоронці встановили, що дівчинка загинула внаслідок удушення. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві дитини – 31-річного сусіда.

«Чоловік проживає поряд з родиною дівчинки. Дитина знала сусіда, тому пішла з ним до нього додому, де він позбавив її життя. Аби приховати сліди злочину, чоловік в коробці вивіз тіло вбитої за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даними правоохоронців, підозрюваний перебував у розшуку ТЦК. Незабаром правоохоронці офіційно оголосять йому підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Німеччині 37-річного громадянина Молдови засудили до довічного ув'язнення за вбивство дев’ятирічної українки Валерії Худзенко. Дитина зникла 3 червня 2024 року, а 12 червня правоохоронці знайшли її мертвою.