В окупованому Енергодарі Запорізької області стався вибух на нараді керівників окупаційної поліції, повідомило у п’ятницю, 18 серпня, Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«18 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників міської "поліції". Орієнтовно о 09:23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух», – сказано в повідомленні.

У розвідці стверджують, що внаслідок вибуху численні поранення отримали начальник міського відділу полковник МВС Росії Павєл чєсанов, його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні. У розвідці додали, що після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя терміново викликали три реанімобілі. Далі поранених евакуюють до Росії.

У розвідці додали, що в будівлі управління окупаційної поліції також проживав особовий склад окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.

У розвідці уточнили, що після інциденту район події заблокували. Можливість пересування містом для цивільних суттєво обмежили й вимкнули інтернет.