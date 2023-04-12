Розвідувальне управління міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих «диких карт», тобто малоймовірних подій. Про це повідомляє The New York Times.

Про розробку сценаріїв стало відомо із так званих секретних розвідувальних документів від 24 лютого 2023 року, які отримала The New York Times. Аналіз, проведений розвідувальним управлінням міністерства оборони США через рік від початку повномасштабної війни, окреслює чотири сценарії «диких карт» і те, як вони можуть вплинути на перебіг війни в Україні.

Видання наголошує, що такий сценарний документ є досить типовим продуктом для розвідувальних служб. Він покликаний допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, оцінюючи свої варіанти дій. Гіпотетичні сценарії включають смерть президентів Росії Владіміра Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю. Документ описує, як кожна з таких ситуацій може потенційно призвести до ескалації в Україні, завершення війни шляхом переговорів або ж не мати суттєвого впливу на хід війни.

В описах можливих подій немає оцінки того, що може бути найбільш вірогідним, але найбільша увага приділяється гіпотетичному удару по Кремлю. На думку американських розвідників, ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни.

Адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такого удару з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності.