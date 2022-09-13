Представники розвідки США вважають, що після успішного контрнаступу України на окупованій Харківщині російські війська будуть змушені віддати й інші захоплені ними території. Про це пише The Washington Post.

«У Росії серйозні проблеми. Тепер питання полягає в тому, як росіяни відреагують, коли їхня слабкість була викрита, а вони не мають значних резервів живої сили або техніки», – сказав Washington Post один із американських чиновників.

Американські розвідники зазначають, що українські сили просуваються вперед обережно, закріплюючи свої успіхи. Водночас у Вашингтоні не вважають, що відступ Росії на Харківщині говорить про її стратегічну поразку.

Проте розвідка США скептично ставиться до того, що Путін, який досі не оголосив мобілізацію, вирішить піти на «крайні заходи» – застосування хімічної або тактичної ядерної зброї.

Співрозмовники The Washington Post вважають, що очікувати на прорив українських військових можна і в районах Херсона та Маріуполя, але додають, що воєнні дії там уже призвели до серйозних втрат з українського боку.