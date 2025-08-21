Бійці ГУР завдали ракетного удару по ворожій цілі в Чорному морі

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) знищили ворожий катер на окупованій території Херсонської області біля міста Залізний Порт. Про це інформує пресслужба ГУР в четвер, 21 серпня.

Повідомляється, що операцію в Чорному морі провели 20 серпня. Завдяки лазерній підсвітці з дрона розвідникам вдалось завдати високоточного руйнівного удару ракетою повітряного базування по ворожій цілі.

«Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу ― ліквідовані», – додали у розвідці.

Нагадаємо, на початку серпня ГУР в окупованому Криму знищило російський десантний катер та кілька РЛС. Зокрема, розвідникам вдалося знищити: