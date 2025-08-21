Розвідники знищили катер з росіянами в районі Залізного Порту
У ГУР розповіли, що операція відбулась 20 серпня
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) знищили ворожий катер на окупованій території Херсонської області біля міста Залізний Порт. Про це інформує пресслужба ГУР в четвер, 21 серпня.
Повідомляється, що операцію в Чорному морі провели 20 серпня. Завдяки лазерній підсвітці з дрона розвідникам вдалось завдати високоточного руйнівного удару ракетою повітряного базування по ворожій цілі.
«Усі п’ятеро членів російсько-окупаційного екіпажу ― ліквідовані», – додали у розвідці.
Нагадаємо, на початку серпня ГУР в окупованому Криму знищило російський десантний катер та кілька РЛС. Зокрема, розвідникам вдалося знищити:
- РЛС «Нєбо-СВУ»;
- РЛС «Подльот К-1»;
- РЛС 96Л6Е;
- десантний катер 02510 «БК-16».