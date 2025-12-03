За словами Рубіо, зараз протистояння перетворилося на війну на виснаження

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в російсько-українській війні «насправді ніхто не виграє», однак зараз «ідеальний час» для обох сторін, щоб її припинити. Про це він сказав в інтерв’ю ведучому Fox News Шону Хенніті 2 грудня.



Коментуючи заяву президента Дональда Трампа про те, що мирна угода між Росією та Україною може стати «найлегшою» для укладення, однак згодом він сказав, що вона виявилася «найскладнішою», Рубіо припустив, що президент «насправді мав на увазі, що це найнелогічніша війна».



«Це та війна, яку, логічно, слід припинити, тому що ніхто насправді не виграє цю війну в традиційному сенсі перемоги. 7000 російських солдатів гинуть щотижня. 7000 – це більше, ніж ми [США] втратили в деяких війнах, в яких брали участь», – сказав Рубіо.



Держсекретар зазначив, що Україна і Росія зараз «буквально борються за 30-50 км Донецької області».



«Зараз вони буквально борються за простір у 30-50 км і за ті 20% Донецької області, які залишаються (неокупованими, – ред.). І те, що ми намагаємося зробити – і, думаю, досягли певного прогресу – це зрозуміти, з чим українці могли б погодитися, що дасть їм гарантії безпеки на майбутнє, щоб їхня країна більше ніколи не зазнала вторгнення; що дозволило їм не просто відновити економіку, а й процвітати, бути державою зі зростаючою економікою. Теоретично, якщо все робити правильно, через 10 років ВВП України може бути більшим за російський», – сказав Рубіо.



Він пояснив, що йдеться про те, щоб захистити довгостроковий суверенітет і незалежність України, «щоб вона не стала маріонетковою державою, а дійсно залишалася незалежною і суверенною».



Держсекретар США також нагадав, що зараз протистояння перетворилося на війну на виснаження, і, «на жаль, росіяни демонструють готовність втрачати по 7000 солдатів на тиждень заради досягнення своєї мети».



«Путін кілька тижнів тому сказав: це може зайняти багато часу – ми досягнемо своїх цілей; це може коштувати більше і бути довше, ніж ми хочемо, але ми зробимо це. І я думаю, що саме так вони й думають. А ми намагаємося зрозуміти, чи можливо закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України й щоб обидві сторони могли з цим погодитися», – додав Рубіо.



Рубіо вкотре нагадав, що протистояння між РФ та країною – це не війна США, однак «єдиний лідер у світі, який може розмовляти з обома сторонами та укласти угоду, якщо угода можлива, – це президент Трамп».



Держсекретар зазначив, що США досягли певного прогресу щодо завершення війни. Він також додав, що тільки Путін, а не його радники, може покласти край цій війні на боці Росії.