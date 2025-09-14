Марко Рубіо заявив, що США хочуть проконсультуватися з союзниками, перш ніж ухвалювати рішення щодо російської атаки

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо висловив сумнів, чи дійсно російські дрони, які вторглися у повітряний простір Польщі 10 вересня, цілеспрямовано туди летіли. За його словами, чи дійсно Росія планувала відправити безпілотники на територію Польщі, залишається незрозумілим, повідомило 13 вересня Reuters.

За словами Рубіо, якщо будуть докази того, що ціллю російської атаки була саме Польща, що США вважатимуть це «дуже ескалаційним кроком». Водночас він не впевнений, чи дійсно Росія планувала атакувати безпілотниками територію Польщі.

«Безсумнівно, дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були цілі направлені до Польщі», – заявив Рубіо.

Водночас він наголосив, що вторгнення російських БпЛА у Польщу є «неприйнятним, прикрим та небезпечним розвитком подій». За словами Рубіо, США «хотіли б мати всі факти та проконсультуватися з нашими союзниками, перш ніж ухвалювати конкретні рішення».

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на альянс. Водночас НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору за запитом Польщі.

Росія заявила, що «не планувала» атаку на територію Польщі.