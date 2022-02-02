Водієві довелося чекати близько 10 хвилин, поки охорона відкрила ворота та пропустила пожежний автомобіль

У Львові автомобіль рятувальників не зміг відразу потрапити до місця пожежі. Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі в будинку на вул. Єфремова ввечері вівторка, 1 лютого. Рятувальники надали допомогу 79-річній власниці квартири, а також вивели на свіже повітря 4 людей. Проте пожежний автомобіль не відразу зміг під'їхати до місця пожежі через зачинені ворота будівництва, яке ведеться поблизу.

У ДСНС Львівщини розповіли, що повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку на вул. Єфремова, 64 надійшло до рятувальників о 22:16.

«Прибувши до місця події рятувальники не мали змоги доїхати до будинку, де виникла пожежа. Надзвичайники змушені були чекати поки відчинили ворота, щоби дістатися до місця пожежі», – розповіли у ДСНС Львівщини.

У ДСНС ZAXID.NET уточнили, що автомобіль рятувальників не зміг відразу під'їхати до будинку, бо поруч ведеться будівництво, а територія довкола обгороджена та перебуває під охороною. Ворота були зачинені. Тож водієві довелося чекати близько 10 хвилин, поки охорона відкрила ворота та пропустила пожежний автомобіль. У цей час рятувальники приступили до ліквідації пожежі.

Фото Зручне місто

На момент прибуття з квартири вибивався дим. Вогнеборці працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

У квартирі на момент займання була власниця. Жінка 1942 року народження отруїлася димом. Дочка вивела постраждалу на сходи. Надвичайники близько 100 м несли жінку до автомобіля швидкої допомоги. Її в стані легкого ступеня важкості госпіталізували. Також через сильне задимлення на верхньому поверсі рятувальники вивели на свіже повітря 4 людей.

Пожежу ліквідували о 22:43. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на двох квадратних метрах. До ліквідації залучали 7 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причину виникнення займання встановлює поліція.