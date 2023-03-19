Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку сходження лавин у Карпатах через відлигу.

Як повідомили у ДСНС, на неділю та понеділок, 19-20 березня, у Карпатах прогнозують відлигу, що може спричинити сходження лавин.

«У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – повідомили рятувальники.