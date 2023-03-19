Рятувальники попередили про лавинну небезпеку через відлигу в Карпатах
У Закарпатській та Івано-Франківській області огголосили значну сніголавинну небезпеку
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про небезпеку сходження лавин у Карпатах через відлигу.
Як повідомили у ДСНС, на неділю та понеділок, 19-20 березня, у Карпатах прогнозують відлигу, що може спричинити сходження лавин.
«У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – повідомили рятувальники.
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