Наступного тижня температура повітря у Львові та області коливатиметься у межах 12 – 19°С тепла. Буде переважно без опадів, проте місцями можливі короткочасні дощі. Про це інформує «Укргідрометцентр».

У понеділок, 20 березня, у Львові та області буде мінлива хмарність, але без опадів. Денна температура повітря коливатиметься у межах 12 – 14°С тепла.

У вівторок, 21 березня, буде хмарно з проясненнями, але очікується невеликий дощ. Денна температура повітря становитиме близько 12°С тепла.

У середу, 22 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Денна температура повітря зросте до 14 – 16°С тепла.

У четвер, 23 березня, можливі нетривалі дощі, хмарно з проясненнями. Денна температура повітря становитиме 17 – 19°С тепла.