До пошуків залучили поліцейських, прикордонників та місцевих жителів

На Закарпатті тривають пошуки 60-річного жителя села Зарічово Перечинської громади, який зник 28 липня. За словами сестри закарпатця, зв’язок обірвався, коли він пішов до лісу.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області у четвер, 30 липня, до пошуків залучили 18 людей, 4 одиниці техніки та БпЛА. Зниклого шукають рятувальники, поліцейські, прикордонники та місцеві жителі.

«Пошукові групи обстежили 24 км польової місцевості, берегову лінію річки Уж та присілок села Дубриничі. Сьогодні до пошуково-рятувальних робіт залучено фахівців гірських пошуково-рятувальних відділень села Вишка та Ужгорода», – розповіли в ДСНС.

Про зникнення 60-річного брата мешканка села Зарічово повідомила службу порятунку о 16:04 28 липня. За її словами, за день до цього він пішов у напрямку лісу, після чого зв’язок із закарпатцем зник.

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