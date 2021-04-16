Андрій Садовий зустрівся з Крістіною Квін у своєму робочому кабінеті

Міський голова Львова Андрій Садовий провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Під час розмови Садовий попросив допомогти США організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Як повідомив Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook, зранку п’ятниці, 16 квітня, у нього відбулась зустріч з Крістіною Квін, яка є тимчасовою повіреною у справах США в Україні. З-серед іншого Садовий попросив США допомогти організувати цивільну безпеку у Львові.

«У безпековому контексті я звернувся з проханням допомогти нам організувати територіальну цивільну оборону у Львові. Досвід Сполучених Штатів буде корисним для того, щоб дати нового розуміння щодо безпеки кожного з нас», – заявив Садовий.

Окрім того, за словами Садового, Крістіна Квін розповіла, що посольство США планує збудувати у Львові American House – центр культурного обміну. Садовий також висловив сподівання на відкриття Генерального консульства США у місті.

Крістіна Квін працює у Посольстві США в Україні з травня 2019 року. У 2016-2019 рр. працювала на посаді виконувача обов’язків заступника голови місії/ міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі.