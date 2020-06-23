Садовий запропонував фінансувати усі лікарні як такі, що лікують Covid-19

Усі лікарні, не лише опорні, треба фінансувати як такі, що борються з коронавірусом підтриму

Мер Львова Андрій Сдовий заявив, що лікарні не лише у Львові, а й в Україні загалом не можна ділити за принципом: лікують або не лікують медики цього медзакладу хворих на коронавірус. Усі лікарні треба фінансувати і підтримувати як такі, що борються з Covid-19.

До лікарень, які не визначені опорними у лікуванні коронавірусної інфекції, часто потрапляють люди з інфарктами, інсультами, яким потрібне хірургічне втручання тощо і вони мають позитивний результат на коронавірус. Як бути у таких випадках і де тоді лікувати таких пацієнтів?

«Візьмемо для прикладу лікарню швидкої допомоги. Від початку епідемії вона не була визначена як опорна. Проте там приймають ургентних хворих. Наприклад, в пацієнта інфаркт, але в ході діагностування з’ясовується, що він хворіє на коронавірус. Згідно з протоколом пацієнта мали б направити до інфекційної лікарні. Але там немає можливості лікувати інфаркти. Як тоді бути? Звичайно хворий залишиться у лікарні швидкої допомоги», – написав у Facebook мер Львова у вівторок, 23 червня .

За його словами, лікарі теж наражаються на небезпеку. Навантаження на медичну систему зростає. Тому не можна ділити медпрацівників. І кожну лікарню в Україні треба фінансувати і підтримувати як таку, яка лікує Covid-19.

«Тому не можна ділити медпрацівників. Кожну лікарню в Україні треба фінансувати і підтримувати як таку, яка лікує Covid-19», – наголосив Садовий.

Нагадаємо, вчора у лабораторіях провели 1146 ПЛР-досліджень на коронавірус і отримали 240 позитивних результатів. Із них нових– 155. Серед хворих, у кого вчора підтвердили Сovid-19, 74 львів’ян.