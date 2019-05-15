Садовий запропонував кандидатів на посади своїх заступників

56-річного Сергія Бабака призначать заступником міського голови з питань безпеки міста

У середу, 15 травня, під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про намір номінувати на посади заступників міського голови Сергія Бабака, Ірину Маруняк та Галину Слічну. Так, мер пропонуватиме Сергієві Бабаку новостворену посаду заступника з питань безпеки, Ірині Маруняк – посаду заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, яка стане вакантною, а Галині Слічній – посаду заступника міського голови з гуманітарних питань.

«Ми на минулому пленарному засіданні утворили одну дуже важливу посаду – заступника з питань безпеки. І під тим заступником має бути питання поводження з ТПВ (весь комплекс питань), питання НС, питання безпеки міста. Я довго вагався, кому цю посаду запропонувати, тому що вона надзвичайно важлива і відповідальна. І в мене на сьогодні залишився лише один претендент – я запропонував цю посаду Сергію Богдановичу Бабаку, який довший час працював заступником з питань ЖКГ. Тому що він чи не єдиний, який зможе цю роботу витягнути», – заявив Садовий.

На місце заступника міського голови з питань ЖКГ натомість Андрій Садовий пропонуватиме кандидатуру директорки департаменту ЖКГ ЛМР Ірини Маруняк.

«Ще одна річ – у нас довший час є вакансія заступника міського голови з гуманітарних питань. Хоча реально цю функцію виконує Галина Слічна – керівник департаменту. Тому я буду просити пані Галину прийняти пропозицію і перейти на посаду заступника міського голови», – оголосив під час апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.

Відтак, мер доручив відповідним підрозділам готувати проект ухвали щодо цих призначень.

Нагадаємо, 25 квітня під час засідання сесії Львівської міської ради Депутати проголосували за зміни до структури Львівської міської ради. Ухвалою вводиться посада заступника міського голови з питань безпеки міста, якому буде підпорядковано департамент з питань поводження з відходами, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та управління безпеки міста.