Шевченківський районний суд Львова засудив уродженця Миколаївської області на три роки позбавлення волі. Максима Балана, який мав замінити львів’янці трубу в підвалі, а натомість погрожував їй канцелярським ножем, визнали винним у розбійному нападі з метою заволодіння майном.

Як йдеться в матеріалах справи, 30 червня 2022 року Максим Балан прибув до потерпілої за адресою вул. Леонтовича, 3 від фірми ремонтних послуг. Львів’янці треба було полагодити труби в підвалі. Чоловік домовився з жінкою, що прийде в наступну суботу, щоб продовжити ремонтні роботи.

6 серпня 2022 року сантехнік прийшов до львів'янки, однак труби з собою не приніс. Як пояснив Максим Балан під час судового засідання, він не мав коштів, щоб придбати трубу, а потерпіла за минулий раз з ним не розрахувалася. Коли вони спустилися в підвал будинку, жінка почала вимагати замінити трубу. Тоді чоловік витягнув канцелярський ніж, та погрожуючи ним, почав вимагати гроші за минулі роботи. Потерпіла злякалася та віддала 300 грн і свій телефон марки Samsung Galaxy A01, вартістю 3 тис. грн. Після цього Максим Балан пішов. За деякий час його затримали працівники поліції, до яких звернулася потерпіла.

Максим Балан свою вину визнав повністю. У вчиненому щиро розкаявся. Вказав, що до воєнної агресії Російської Федерації він проживав у місті Вознесенськ Миколаївської області. З початку війни він з сім'єю переїхав у Львів, де залишився, а дружина з дітьми поїхали як біженці в Європу. Мати залишилася в Вознесенську. Що з нею, йому не відомо, оскільки будинок, в якому вони проживали, повністю розбомблений. Де зараз дружина з дітьми, йому також не відомо, оскільки зв'язок з ними втрачений. У Львові чоловік проживав по прихистках, займався волонтерством, постійно шукав підробіток для життя.

Потерпіла під час судового засідання розповіла, що обвинувачений їй все відшкодував, тож претензій до нього вона не має. Також потерпіла зазначила, що розуміє Максима Балана, який перебував в стресі, оскільки є біженцем, не мав засобів для існування та вважає, що злочин обвинувачуваний вчинив під впливом тяжких обставин. Жінка просила суворо його не карати, не позбавляти волі.

Максима Балана визнали винним у розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілої (ч. 4 ст. 187 КК України). Санкція цієї статі передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Однак враховуючи всі пом’якшувальні обставини суд вирішив застосувати статтю 69 КК України і призначити Максиму Балану покарання у виді позбавлення волі строком на три роки. Засуджений ще може подати апеляційну скаргу на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.