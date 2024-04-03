Затриманим загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали на Харківщині брата та сестру, які співпрацювали з окупантами. За даними слідства, вони розвідували маршрути руху військових ешелонів ЗСУ на Лиманському напрямку. Про це у середу, 3 квітня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, зрадниками виявились брат та сестра, які працювали у комунальному закладі Ізюмського району.

Окупанти завербували їх влітку 2023 року. У поле зору російських спецслужб вони потрапили через антиукраїнські дописи у прокремлівських Telegram-каналах. Особу їхнього куратора СБУ також вже встановила.

Для росіян зрадники шукали уразливі ділянки переміщення рухомих складів, наприклад, залізничні мости, шляхопроводи та автотунелі під коліями. Також вони встановлювали координати релейних шаф та трансформаторних підстанцій «Укрзалізниці». Отриману інформацію зрадники мали передати своєму російському куратору у вигляді геолокацій на Google-картах.

«На основі цієї інформації загарбники планували здійснити диверсію на залізничній лінії під час руху вантажного ешелону ЗСУ.Таким чином окупанти сподівалися зірвати безперебійне постачання української зброї та боєприпасів на передову східного фронту. Однак Служба безпеки завадила реалізації ворожих планів», – йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що брата та сестру викрили ще на початковому етапі розвідувальної діяльності. Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони, якими вони користувались для комунікації з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозри у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.