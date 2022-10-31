СБУ знайшла в керівництва УПЦ МП на Кіровоградщині антиукраїнську літературу

Працівники Служби безпеки України провели обшуки у керівництва та представників Кіровоградської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. За інформацією слідства, окремі представники цієї церкви можуть бути причетними до поширення ідей, що посягають на територіальну цілісність України та розпалювання релігійної ворожнечі.

Як повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 31 жовтня, обшуки проходили в Кіровоградській та Олександрійській єпархіях, а також за місцями проживання їхніх керівників.

«Серед іншого у них виявлено листування митрополита Кіровоградського і Новомиргородського з московським патріархом Кіріллом та вилучено велику кількість виготовлених у РФ антиукраїнських матеріалів. У їхніх текстах містяться ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених Кримінальним кодексом України», – зазначили в СБУ.

Зокрема, йдеться про такі статті ККУ:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Під час досудового розслідування встановлено, що антиукраїнські матеріали активно поширювалися серед священнослужителів і вірян, щоб сформувати серед них позиції, вигідні Росії. Зокрема, виправдовувалася анексія Криму тощо.

Автор однієї з виявлених книг – Андрій Новіков, колишній секретар Одеської єпархії УПЦ МП, який у 2014 році через проросійську позицію виїхав до Росії. Наразі Новіков веде власний Telegram-канал, де просуває наративи на підтримку російських окупаційних військ, дискредитацію ЗСУ та ненависть до української нації.

«За ініціативи СБУ всі вилучені матеріали відправлені на експертизи. Служба безпеки продовжує розслідувати це кримінальне провадження і працює над притягненням до відповідальності усіх винних у посяганні на незалежність, територіальну цілісність та державний суверенітет України», – зазначається в повідомленні.