СБУ оголосила підозру російському реперу Тіматі

Служба безпеки України заочно оголосила підозру російському реперу Тімуру Юнусову [Тіматі], який неодноразово давав концерти в окупованому Криму. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, репер бере активну участь у російській пропаганді, а також був довіреною особою диктатора Владіміра Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках. Зокрема, репер брав участь в інавгурації Путіна та у заходах з нагоди святкування перемоги на так званих виборах.

«Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Задокументовано, що цей фігурант взяв участь у щонайменше 7 пропагандистських концертах на тимчасово захопленому півострові, які були спрямовані на легітимізацію окупації Криму», – йдеться у повідомленні СБУ.

СБУ повідомила Тимуру Юнусову про підозру у неодноразовому порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди державним інтересам (ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Додамо, що Тіматі негативно висловлювався щодо Революції гідності в Україні. У 2015 році репер випустив пісню (і кліп на цю пісню) «Мій найкращий друг – президент Путін». У 2022 році репер-пропагандист підтримав вторгнення Росії в Україну, однак після оголошення мобілізації втік до Узбекистану.

За підтримку російської агресії Юнусова внесли до санкційних списків України, з цієї ж причини йому заборонений в’їзд до Латвії.

Нагадаємо, 20 лютого пресслужба СБУ повідомила, що в Україні російського актора та депутата держдуми 61-річного Дмітрія Пєвцова заочно засудили до 10 років ув'язнення. Він неодноразово закликав захопити Україну та підтримував російське повномасштабне вторгнення.