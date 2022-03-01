СБУ оприлюднила інструкцію з протидії російським військам
Спецслужбовці пояснили, як цивільні можуть допомоги українській армії
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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СБУ покроково пояснила, як допомагати українським військовим за допомогою офіційного чат-бота для виявлення ворожої техніки та сил противника.
Щоб протидія окупантам була ще більш ефективною, спецслужбовці оприлюднили просту інструкцію:
- t.me/stop_russian_war_bot – прямо зараз клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту
- У вас одразу відкриється сторінка чату
- Натисніть «start/почати» внизу діалогового вікна
- Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і при першій необхідності вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти нам оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.
Також СБУ просить надсилати інформацію структуровано:
- місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо);
- кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип;
- додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі;
- особливі прикмети підозрілих осіб
Спецслужбовці нагадують, що допомога з боку цивільних громадян значно піднімає ефективність зачистки країни від ворогів.
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