СБУ покроково пояснила, як допомагати українським військовим за допомогою офіційного чат-бота для виявлення ворожої техніки та сил противника.

Щоб протидія окупантам була ще більш ефективною, спецслужбовці оприлюднили просту інструкцію:

t.me/stop_russian_war_bot – прямо зараз клікніть з вашого смартфону чи ПК на цю адресу офіційного чат-боту У вас одразу відкриється сторінка чату Натисніть «start/почати» внизу діалогового вікна Готово! Тепер ви маєте чат у своїх діалогах і при першій необхідності вам вже не треба буде його шукати. Ви можете одразу повідомляти нам оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.

Також СБУ просить надсилати інформацію структуровано:

місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо); кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип; додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі; особливі прикмети підозрілих осіб

Спецслужбовці нагадують, що допомога з боку цивільних громадян значно піднімає ефективність зачистки країни від ворогів.