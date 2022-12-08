Колаборантка намагалася оформитись як переселенка,щоб потім втекти до ЄС

Служба безпеки України затримала в Києві колаборантку, яка після визволення від російських військ Харківської області намагалася втекти до Європейського Союзу.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримали колишню голову Куп'янської райдержадміністрації, яка підтримала загарбників. За це росіяни призначили її «заступником керівника» Курилівської громади, повідомила СБУ в четвер, 8 грудня.

Перебуваючи на «посаді», виконувала вказівки Кремля щодо поширення окупаційного режиму та залучення місцевих жителів до дій на користь країни-агресора. Крім того, вона брала участь у підготовці псевдореферендуму на захоплених територіях Харківщини.

Після звільнення регіону колаборантка втекла до Києва, де намагалася оформити документи як переселенка зі сходу України, після чого виїхати до Євросоюзу. Однак співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці та затримали її.

Жінці вже оголосили підозру в колабораційній діяльності, а суд узяв її під варту.

СБУ не повідомила імені колаборантки і не уточнила, в який період вона обіймала посаду голови Куп’янської РДА.