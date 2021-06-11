В організаторів фейкової міськради вилучили печатки, штампи і протоколи зібрань

У Запорізькій області Служба безпеки України разом з поліцією заблокували спробу створити псевдодержавне утворення «Гуляйпільська міська рада». Правоохоронці зафіксували, як учасники псевдоутворення проводили публічні заходи, де закликали не визнавати чинну українську владу.

Як повідомила у п’ятницю, 11 червня, прес-служба СБУ, організатори фейкової міськради також планували утворити силові групи швидкого реагування, щоб захопити владні структури, а також правоохоронні і судові органи. Зловмисники агітували місцевих мешканців приєднуватися до «руху» через проведення масових акцій, покликаних дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні. Для легалізації повноважень зловмисники провели збори, на яких обрали «міського голову» і «депутатів» фейкового органу місцевого самоврядування.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих печатки та штампи так званих «органів місцевого самоврядування», протоколи зібрань активістів, комп’ютерну техніку та інші предмети й документи. Наразі невідомо, за якою статтею та чи відкриють справу. Раніше в разі таких інцидентів порушували кримінальну справу за ч. 1 ст. 353 ККУ – самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь. Санкція статті передбачає штраф до 1 700 грн, арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Як повідомляв ZAXID.NET, у жовтні 2020 року СБУ перешкодила створенню фейкової міськради у Хмельницькому. У квітні 2021 року СБУ повідомила, що створенням фейкового органу місцевого самоврядування керували російські спецслужби.

Крім того, подібний інцидент трапився у жовтні 2020 року в Прилуках на Чернігівщині.