СБУ порушила у Львові справу через соцопитування КМІС на замовлення «Дзеркала тижня»

Управління СБУ у Львівській області порушило кримінальну справу через опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) «Думки і погляди жителів Галичини: квітень-травень 2019 року». Як повідомила прес-служба УСБУ у Львівській області, таке опитування є провокаційним і містить ознаки сепаратизму.

«Відповідно до попередніх експертних висновків вказане «опитування» містить окремі ознаки складу злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України. Зокрема, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до посягання на територіальну цілісність і недоторканість України», – йдеться в повідомленні УСБУ у Львівській області.

Опитування КМІС «Думки і погляди жителів Галичини: квітень-травень 2019 року» (фото Світлани Хитрової та Сергія Жижка)

Речник УСБУ у Львівській області Олег Александров підтвердив ZAXID.NET, що йдеться саме про опитування КМІС «Думки і погляди жителів Галичини: квітень-травень 2019 року», інформацію про яке днями почали поширювати користувачі соцмереж.

В опитуванні зокрема є запитання «Якою ви бачите долю Галичини?» та варіанти відповіді: 1. У складі унітарної України в рамках чинної Конституції; 2. У складі унітарної децентралізованої України, де області та місцеве самоврядування отримують широкі повноваження і велику бюджетну самостійність; 3. Галичина повинна стати суб'єктом федерації у складі федеративної України; 4. Галичина повинна стати окремою незалежною державою, що включає Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області; 5. Галичина повинна приєднатися до Польщі.

Генеральний директор КМІС Володимир Паніотто підвердив ZAXID.NET, що це опитування проводив саме його інститут і воно мало на меті навпаки виявити ознаки сепаратизму в Галичині.

«Це опитування проводили ми на замовлення тижневика «Дзеркало тижня». Воно навпаки мало на меті виявити прояви сепаратизму, якщо такі є у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Тим паче, ми не поширювали його в інтернеті, а лише наші інтерв'юери особисто опитували людей, а вже вони його фотографували і публікували в мережі», – пояснив Володимир Паніотто.

За його словами, у 2014 році КМІС уже проводив подібне опитування на замовлення «Дзеркало тижня». На його основі тижневий опублікував матеріал під назвою «Песня о родине. Слова народные».