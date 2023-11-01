Офіційної заяви СБУ та Нацполіції щодо обшуків в Богдана Андрієва наразі немає

У середу, 1 листопада, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки в кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва та у приміщеннях міської ради. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

За його інформацією, спецпризначенці проводять обшуки, документуючи протиправну діяльність окремих депутатів і держслужбовців щодо незаконного перетину ними державного кордону.

«Як повідомляють мої джерела, Службою Безпеки України документується протиправна діяльність окремих депутатів і держслужбовців Ужгородської міської ради щодо незаконного перетину ними державного кордону України», – написав Глагола.

Офіційної заяви СБУ та Нацполіції наразі немає.

Зауважимо, що сьогодні низка українських ЗМІ повідомили про обшуки в нардепа Олександра Дубінського. Повідомлялось, що правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Чи повязані обшуки у Дубінського і у міській раді Ужгорода наразі невідомо.

Новина доповнюється…