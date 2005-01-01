СБУ проводитиме антитерористичні навчання на Львівщині

Військові можуть зупиняти рух автомобілів та пішоходів і перевіряти у мешканців документи

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 12:162790

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СБУ проводитиме антитерористичні навчання на Львівщині
фото СБУ
У рамках навчать військові мають право вимагати у громадян документи, що посвідчують особу

Протягом 20-22 червня Служба безпеки України проводитиме планові антитерористичні тактико-спеціальні навчання на Львівщині. У рамках навчать силовики можуть обмежувати рух авто та пішоходів, а також перевіряти документи мешканців.

Як повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, навчання відбуватимуться у кількох локаціях Самбірського району та низці населених пунктів області. Речник ГУ СБУ у Львівській області Олег Александров відмовився уточнити ZAXID.NET, про які саме населені пункти йде мова, зазначивши, що приховування локацій - це також частина навчань.

«Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів», - йдеться у повідомленні СБУ.

Під час навчать військові та спецпризначенці можуть перевіряти документи, що посвідчують особу, проводити огляд особистих речей, тимчасово обмежувати чи забороняти рух автомобілів і пішоходів. СБУ закликає мешканців спокійно реагувати на вимоги правоохоронців.

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