Затриманим загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро за результатами спільної операції встановили суддю та адвокатку, які «торгували» судовими рішеннями в Одесі. Про це повідомили в пресцентрі СБУ 24 листопада.

Слідчі встановили, що підозрювані запропонували відповідачу в цивільній справі домовитися з суддею одного з райсудів Одеси щодо «потрібної» ухвали. Вартість такої послуги фігуранти оцінили в 10 тис. доларів.

Зазначається, що першу частину хабаря відповідач мав передати фігурантам у вигляді авансу до розгляду справи, а другу – безпосередньо перед ухваленням судового рішення.

Співробітники СБУ та НАБУ задокументували злочини організаторів схеми та викрили їх після передачі останньої частини хабаря.

Судді та адвокатці оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (закінчений замах на підбурювання до пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі). Їм загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників судових махінацій.