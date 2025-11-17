Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

У Києві поліцейські затримали 41-річного чоловіка родом з Донеччини, який за хабарі обіцяв працевлаштувати до української спецслужби. Про це у понеділок, 17 листопада, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Затриманий запевняв клієнтів, що має зв’язки з керівництвом СБУ та за хабар забезпечить успішне проходження конкурсу й подальше призначення на посаду. За сприяння у працевлаштуванні зловмисник вимагав 25 тис. доларів з людини.

«Він поширював серед кола своїх знайомих інформацію, що самостійно пройти відбір до лав правоохоронного органу неможливо без “правильних контактів», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання хабаря. Йому оголосили підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Затриманому загрожує до восьми років ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 7 листопада поліція Києва затримала групу шахраїв, які від імені брата Андрія Єрмака продавали посади в Офісі президента. Один з затриманих дійсно мав прізвище Єрмак, однак не має родинних зв’язків з керівником Офісу президента.