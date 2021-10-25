Жодних подробиць про підозрюваних органи не наводять, окрім того, що вони діяли в Миколаєві

Служба безпеки України на виконання американського запиту про надання правової допомоги заблокували в Україні діяльність осіб, які займались відмивання вкрадених хакерами грошей. Про це повідомляється на сайті СБУ.

Група діяла в мережі Darknet, використовуючи розгалужену мережу підставних осіб та фінансових сервісів. Її клієнтами були міжнародні хакерські угрупування, які хотіли вивести крадене в готівку.

«Наприклад, злодії, які «зламували» банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші», – йдеться в повідомленні СБУ.

Жодних подробиць про підозрюваних органи не наводять, окрім того, що вони діяли в Миколаєві.

Крім того, кіберзлочинці самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі із вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту. Під час обшуки у них вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, шкідливі програмно-апаратні засоби, чорнові записи та готівку. Наразі правоохоронці аналізують інформацію з комп'ютерів зловмисників.

«Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали хакерів, які завдали збитків на 500 млн доларів.