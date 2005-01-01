СБУ відкрила провадження у зв'язку з публікацією «Страной» розстрільного списку

СБУ відкрило кримінальне провадження у зв'язку з розголошенням свідчень

Після того, як видання «Страна» опублікувало так званий «розстрільний список» із 47 діячів ЗМІ і письменників, співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України прийняли рішення відкрити кримінальне провадження за фактом розголошення інформації досудового розслідування.

«У публікації зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни. При цьому відповідні дані будь-кому, у тому числі автору публікації вищезгаданого інтернет-ресурсу на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися», - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

У повідомленні СБУ також йдеться про те, що у опублікованому «Страной» списку є люди, які фігурують у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження.

Покарання за статтею про розголошення даних досудового слідства передбачає санкції у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів або виправні роботи терміном до двох років.

У свою чергу головний редактор видання «Страна» Ігор Гужва вже встиг прокоментувати ситуацію і заявив, що жоден його співробітник не може навіть свідчити у цій справі, оскільки журналісти є особами, які не можуть бути допитані як свідки у випадку, якщо допит стосується таких відомостей, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації

У вівторок, 5 червня, інтернет-портал «Страна» опублікував список із 47 журналістів, блогерів та діячів культури, які ніби-то перебувають під загрозою фізичної ліквідації зі сторони російських спецслужб. Про існування «розстрільного списку» під час прес-конференції на тему інсценізації убивства журналіста Аркадія Бабченка заявив голова СБУ Василь Грицак.