На Київщині правоохоронці викрили підприємця з Києва, який разом зі спільниками, намагалися вивести понад 1,3 млрд грн із державного бюджету як відшкодування податку на додану вартість. Про це повідомила у середу, 10 січня, прес-служба СБУ.

Як розповіли у відомстві, схему організував підприємець із Києва. Він фіктивно працевлаштовував у власних компаніях осіб з інвалідністю, що давало йому змогу оформляти податкові пільги і отримувати компенсацію від держави. Для цього він у 15 комерційних структурах Київщини, Вінниччини та Черкащини разом зі спільниками підшукував людей з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату компаній.

«Але за фактом на робочому місці вони не з’являлися. При цьому органам контролю ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штату їхніх фірм», – розповіли в СБУ.

Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету понад 1,3 млрд грн.

Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено: мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності; документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

«Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна», – повідомили в СБУ.