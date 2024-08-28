Правоохоронці викрили колаборантку, яка переховувалась від правосуддя на Хмельниччині під виглядом переселенки. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили 28 серпня в управлінні СБУ у Хмельницькій області.

За даними слідства, на початку повномасштабної війни підозрювана зі спільницею співпрацювали з Росією у Харківській та Херсонській областях. Обидві зловмисниці займалися підготовкою псевдореферендумів щодо приєднання східного та південного регіонів України до складу РФ.

«Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після захоплення Бериславського району пенсіонерка влаштувалася до окупаційного виборчого комітету, який росіяни обладнали на території громади. Там вона займалася бюлетенями і у супроводі військових РФ обходила двори, де збирала голоси. У разі відмови поставити підпис на підтримку Кремля – погрожувала переслідуванням з боку окупантів», – повідомляють в СБУ.

Після часткового звільнення Херсонщини колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки.

Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми.