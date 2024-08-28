СБУ викрила колаборантку, яка переховувалась на Хмельниччині під виглядом переселенки
Жінка допомагала росіянам готувати псевдореферендум на Херсонщині
Правоохоронці викрили колаборантку, яка переховувалась від правосуддя на Хмельниччині під виглядом переселенки. За скоєне їй загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили 28 серпня в управлінні СБУ у Хмельницькій області.
За даними слідства, на початку повномасштабної війни підозрювана зі спільницею співпрацювали з Росією у Харківській та Херсонській областях. Обидві зловмисниці займалися підготовкою псевдореферендумів щодо приєднання східного та південного регіонів України до складу РФ.
«Однією із фігуранток виявилася колишня продавчиня з правобережжя Херсонщини. Після захоплення Бериславського району пенсіонерка влаштувалася до окупаційного виборчого комітету, який росіяни обладнали на території громади. Там вона займалася бюлетенями і у супроводі військових РФ обходила двори, де збирала голоси. У разі відмови поставити підпис на підтримку Кремля – погрожувала переслідуванням з боку окупантів», – повідомляють в СБУ.
Після часткового звільнення Херсонщини колаборантка втекла на Хмельниччину, де переховувалася від правосуддя під виглядом переселенки.
Співробітники СБУ розшукали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб). Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років тюрми.