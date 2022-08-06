Мережа із затриманих агентів діяла в Краматорську, Слов’янську і Покровському районі

Служба безпеки України припинила діяльність мережі російських агентів, яка збирала розвіддані про розташування й переміщення підрозділів Збройних сил України у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донецької області.

Як повідомила прес-служба СБУ в суботу, 6 серпня, до складу мережі агентів входили шестеро місцевих жителів. Їх завербували російські спецслужби після початку повномасштабної війни.

Одним зі «зв’язкових» мережі був представник російської окупаційної адміністрації – працівник «верховного суду ДНР». В СБУ зазначили, що цей чоловік причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців.

Також агенти доповідали росіянам про наслідки обстрілів Донеччини, масштаби руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури. Агенти передавали окупантам зібрані дані через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах із фотоматеріалами та відео для підтвердження.

Також у Покровському районі правоохоронці затримали прокремлівського агітатора. Він поширював в інтернеті пропагандистські публікації, у яких він виправдовував збройну агресію росії проти України.

Наразі всім затриманим оголосили підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.