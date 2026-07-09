СБУ повідомила про викриття схеми постачання ЗСУ неякісних гранатометів

Служба безпеки України викрила схему закупівлі для Сил оборони неякісних одноразових протитанкових гранатометів за завищеною вартістю. Про це у четвер, 9 липня, повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, ДП «Агенція оборонних закупівель» уклало із приватною компанією договір на постачання 6 тис. одноразових протитанкових гранатометів РПГ-75М загальною вартістю 637 млн грн. Відповідно до контракту, постачальник мав поставити Силам оборони нове озброєння, вироблене у 2024–2026 роках.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У травні 2026 року одна з військових частин Командування сил логістики ЗСУ отримала першу партію замовлення – 3024 гранатомети. Однак військова частина через неналежну якість гранатометів відмовилася їх приймати та залишила на тимчасовому зберіганні. Слідчі встановили, що поставлені гранатомети були виготовлені ще у 1986–1988 роках. На це вказують старі маркування, які намагалися заклеїти новими етикетками. Крім того, зброя має сліди окислення.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Учасники схеми намагалися приховати справжній рік виготовлення, технічний стан і походження товару. Для цього подавали підроблені документи та змінювали маркування на виробах, зокрема номер партії і рік виготовлення. Також слідство перевіряє змову між посадовими особами державного закупівельника та компанією-постачальником, без якої ця закупівля не могла б бути реалізована», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці оцінюють збитки державі у 318,5 млн грн – це сплачений за постачання гранатометів аванс.

Зазначається, що у межах розслідування слідчі провели 13 обшуків в офісах «Агенції оборонних закупівель», компанії-постачальника та у помешканнях причетних до оборудки. Розслідування здійснюють у межах кримінального провадження за статтею «Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України».

Зауважимо, що вдень четверга, 9 липня, приватна компанія «Українська бронетехніка» звинуватила СБУ у побитті заступника директора під час обшуків. Стверджується, що посадовця компанії госпіталізували з травмами та струсом мозку. Крім того, у компанії заявили, що СБУ проводить слідчі дії у межах «абсолютно сфальшованої справи».

У компанії заявили, що виграли тендер на постачання гранатометів після того, як на запит «Агенції оборонних закупівель» двічі знизили їхню вартість. Крім того, вказується, що АОЗ самостійно обрала найдешевші гранатомети виробництва чеської компанії Zeveta Ammunition. Також «Українська бронетехніка» стверджує, що повністю виконала замовлення, однак замовник не прийняв гранатомети, але й не надав жодних рекламацій.

«Слідчими абсолютно не враховується факт того, що зазначені гранатомети постачалися безпосередньо від заводу-виробника, який взагалі не залучається слідством до оцінки якості чи стану поставлених гранатометів. Натомість співробітники СБУ вирішили використовувати бандитські методи тиску часів Януковича на найбільшу оборонну компанію України», – йдеться у заяві «Української бронетехніки».

Водночас СБУ відкидає звинувачення у застосуванні фізичної сили під час слідчих дій.

«До жодної особи фізичне насильство не застосовувалось, обшуки відбулися в межах Кримінального процесуального законодавства, зауважень від учасників слідчих дій не надходило», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, 7 липня ДБР провело обшуки в компанії Vyriy Industries, її директора Олексія Бабенка та його рідних. Правоохоронці розслідують можливе завищення вартості дронів, які постачалися державі.