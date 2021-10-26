За версією слідства, організував продаж наркотичних речовин підприємець з Верховинського району

На Прикарпатті СБУ затримала наркоторговців, місячний прибуток яких становив від 400 до 600 тис. грн. Зловмисники продавали наркотики через телеграм-канал по всій території України. В СБУ повідомили, що вартість вилучених під час обшуків наркотиків становить майже 2 млн грн.

У вівторок, 26 жовтня, прес-служба управління СБУ в Івано-Франківській області повідомила про знешкодження групи наркоторговців. Місячний прибуток зловмисників становив від 400 до 600 тисяч гривень.

«За версією слідства, організував продаж наркотичних речовин підприємець з Верховинського району Івано-Франківської області, залучивши до злочинної діяльності ще чотирьох «партнерів» – мешканців регіону. Двоє з них адміністрували Telegram-канал, через який знаходили «покупців». Канал активно просували і рекламували. Оплата «товару» відбувалася за передплатою на банківські картки або ж переказами через неофіційні сервіси у криптовалюті», – йдеться у повідомленні прес-служби СБУ в Івано-Франківській області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 3 кілограми амфетаміну, понад 3 кілограми канабісу, 320 грамів синтетичних психостимуляторів PVP та близько 160 тисяч гривень. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінам «чорного» ринку становить майже 2 млн грн.

Наразі трьох наркоторгівців затримано. За скоєне їм загрожує позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.