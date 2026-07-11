Руйнування у Вишневому на Київщині

Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо розслідування повторної детонації на складах боєприпасів, розміщених серед житлової забудови у місті Вишневе на Київщині. За словами президента, Служба безпеки України вже встановила посадовців, відповідальних за порушення. Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у суботу, 11 липня.

Президент наголосив, що розміщення складів із боєприпасами поруч із житловою забудовою заборонене законодавством і рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, в Україні є достатньо місць, де можна облаштовувати склади зброї та боєприпасів без загрози для цивільного населення.

Заступник голови СБУ Олександр Поклад доповів президентові, хто з посадовців допустив розміщення складів поблизу житлової забудови. Йдеться про керівників двох державних підприємств «Укроборонпрому».

«Конкретні посадові особи відомі, і позиція держави – кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності. [...] Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Слідство перевіряє діяльність заступників керівників, які відповідали за безпеку. Є також інші посадові особи, чиї дії та рішення теж будуть проаналізовані», – розповів Володимир Зеленський.

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Крім того, президент анонсував перевірку інших оборонних підприємств, щоб не допустити подібних випадків.

Як повідомляв ZAXID.NET, в ніч на 6 липня росіяни масовано атакували Київську область. Зокрема, у місті Вишневе російський обстріл спричинив вторинну детонацію, через яку з міста евакуювали 600 людей. Станом на 9 липня було відомо про девʼятьох загиблих людей, ще 18 людей отримали поранення. Того ж дня Володимир Зеленський відреагував на інцидент й доручив СБУ та ГУР «детально зʼясувати те, що сталось у Вишневому».

9 липня Володимир Зеленський повідомив, що у Вишневому на Київщині був розміщений склад боєприпасів «Укроборонпрому», які здетонували внаслідок російського обстрілу.

За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, російський обстріл та вторинна детонація спричинили найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення – 13 га житлової забудови.