СБУ запускає два чат-бота – для ідентифікації зрадників і мародерів, щоб допомогти спецслужбі викривати злочинців.

У чат-бот «Знайди зрадника» можна надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами, про інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.

Другий чат-бот призначений для збору інформації про мародерів, які розкрадають чуже майно під час війни. Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті stopmarauder.com.ua.

«На офіційний чат-бот Stop Russian War з перших днів вторгнення ми отримали тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам. Тому продовжуємо спільним фронтом захищати Україну», – додали в прес-центрі СБУ.

Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.