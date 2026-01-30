Співробітники СБУ затримали трьох одеситів за співпрацю з російською ФСБ

Співробітники Служби безпеки затримали в Одесі чергових агентів російської ФСБ. Зловмисники готували підриви авто і помешкань українських військовослужбовців та їхніх сімей. Про це повідомив пресцентр СБУ в п’ятницю, 30 січня.

Як встановило слідство, цілями російської агентури були спецпризначенці Служби безпеки та військові Збройних сил, які беруть участь у бойових діях на південному фронті.

Зловмисники довгий час відстежували місця проживання військових та локації, де ті паркували авто. Після цього агенти отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої. Обидві бомби зловмисники планували закласти біля входу у квартиру двох військових Сил оборони. Потім терористи мали забрати зі схованок нові СВП, щоб підірвати авто наступних жертв.

Співробітники СБУ затримали фігурантів, коли ті везли вибухівку до помешкань військових.

Відомо, що ФСБ завербувала трьох одеситів, а саме: 36-річного ухилянта, дезертира та представника ГО з охорони громадського порядку.

Під час затримання у них вилучили СВП та смартфони, з яких вони координували свої дії з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила бійця Військово-морських сил ЗСУ, який допомагав росіянам готувати удари по місцях зберігання дронів Sea Baby та Magura.